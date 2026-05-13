Praga Południe

Ukradł znajomemu kurtkę, dostał się do jego sejfu

29-latek został zatrzymany
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VII
Zabrał kurtkę znajomego, poszedł do jego mieszkania i z sejfu wyjął 65 tysięcy złotych. Za tak zdobyte pieniądze kupił samochód i pojechał do Zakopanego. Tam został zatrzymany. Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem.

"29-latek podczas wspólnego picia alkoholu w restauracji ze znajomym, u którego kiedyś mieszkał, wykorzystał sytuację, zabrał jego kurtkę z kluczami i pod pretekstem wyjścia na papierosa, wymknął się z lokalu. Pojechał do jego mieszkania i go okradł. Z sejfu wyjął 65 tysięcy złotych" - przekazała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

29-latek został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VII

Pojechał do Zakopanego

Jak ustalili policjanci, następnego dnia po kradzieży mężczyzna za gotówkę kupił samochód i pojechał do Zakopanego. 29-letni obywatel Ukrainy został zarejestrowany jako poszukiwany operacyjnie przez Komendę Rejonową Policji Warszawa VII.

Okolice

Stołeczni policjanci zwrócili się do funkcjonariuszy z Zakopanego o pomoc w zatrzymaniu. Tak też się stało. "Jak się dowiedzieliśmy, na terenie Zakopanego też dopuścił się kradzieży, nie płacił za paliwo na stacjach" - dodała Węgrzyniak.

Policjanci z Warszawy pojechali do Zakopanego po zatrzymanego.

Zarzuty i areszt

W komendzie na Pradze Południe 29-latek usłyszał zarzut dokonania kradzieży.

"Z zebranych informacji wynika, że wcześniej był wielokrotnie zatrzymywany, między innymi za posiadanie narkotyków, znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów, a także kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu" - wymieniła Węgrzyniak.

Sąd tymczasowo, na trzy miesiące, aresztował 29-latka.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Magdalena Gruszczyńska
