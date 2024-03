Olbrzymie środki na budowę trzeciej linii metra

Przekazał, że udało mu się przekonać UE, żeby znalazła miliard złotych jeszcze w tym budżecie. - Są to pieniądze głównie na dokończenie drugiej linii metra. Dzięki temu mamy (...) środki w budżecie i możemy je przeznaczyć na planowanie trzeciej linii. Natomiast tutaj są potrzebne olbrzymie środki - około pięć miliardów złotych, więc bez wsparcia z KPO się nie uda - wyjaśnił.

Podkreślił, że równolegle rozpoczęły się prace przedprojektowe dotyczące czwartej linii metra. - Chcemy być przygotowani na to, żeby cała sieć rozwijała się w sposób harmonijny - podkreślił.

Trzecia linia metra ma być linią obwodową. - Zależy nam na tym, żeby stworzyć siatkę połączeń, w której metro jest tylko częścią. W związku z tym ta linia będzie dowozić pasażerów do pierwszej i drugiej, a później i czwartej linii metra. Wszystkie analizy pokazują, że będzie ona bardzo efektywna i bardzo potrzebna - powiedział Trzaskowski.

Przypomniał, że teraz mowa jest o fragmencie trzeciej linii na Pradze Południe, natomiast ona ma pod Wisłą poprowadzić ruch na Mokotów aż do Okęcia i łączyć się z linią czwartą. - W ten sposób tworzymy efektywny system - dodał włodarz stolicy. I zapewnił: - Będziemy to robić krok po kroku. To wszystko jest skorelowane z naszymi planami dotyczącymi linii tramwajowych.