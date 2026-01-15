Logo TVN Warszawa
Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić

Nietypowe zdarzenie na Trasie Siekierkowskiej. Kierowcy musieli tam zdjąć nogę z gazu nie tylko z powodu pogody. Okazało się, że po jezdni, między samochodami, biegał dzik.
Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Na przesłanym filmie widać auta stojące w korku na Trasie Siekierkowskiej. W pewnym momencie zza pojazdów z przodu wyłania się biegnący dzik. Zwierzę szybko przemieszcza się między samochodami. W pewnym momencie zbliża się do auta, z którego pochodzi nagranie. Dzik przebiega tuż przed maską.

- Nagranie zostało zarejestrowane wczoraj (14 stycznia) po godzinie 17. Wracaliśmy do domu, przy ulicy Marsa robił się korek. Nie wiadomo dlaczego. Potem okazało się, że chodził tam dzik. Samochody jechały bardzo wolno, a on biedak wystraszony poleciał dalej - opowiada pan Stanisław, autor nagrania. I dodaje: - Było dużo aut, bo to najgorsza godzina, a jeszcze do tego lód na drodze był.

Wystraszone zwierzę zbiegło z drogi na pobocze.

Przybywa miejskich dzików. Tu ich życie jest bezstresowe
Klemens Leczkowski

Liczba zgłoszeń dotycząca dzików rośnie

W ostatnich latach liczba zgłoszeń z udziałem dzików, które mieszkańcy uznali za "niebezpieczne", wzrosła dziesięciokrotnie. Populację dzików w Warszawie ratusz szacuje na 1500-2500 osobników. Szczegółowych wyliczeń nie ma, bo nie da się ich dokładnie policzyć.

Przypomnijmy, w grudniu informowaliśmy o dziku, który pojawiał się przy jednym z bloków w Wawrze. Sprawę wówczas nagłośniła spółdzielnia mieszkaniowa, apelując o to, by go nie dokarmiać.

zwierzęta w mieście, zwierzęta, Warszawa, Dziki
