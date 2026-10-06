Transport nigdy nie docierał na miejsce. Milion euro strat, czterech zatrzymanych
Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące oszustwa. Straty oszacowano na milion euro.
"Chodziło o organizowanie transportów dla firm, które potrzebowały na terenie Europy przewieźć, dostarczyć zakupiony towar. Niestety transport nie docierał do miejsc docelowych i wszelki kontakt się urywał" - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.
Czterech zatrzymanych
Dzień po złożonym zawiadomieniu policjanci zatrzymali czterech mężczyzn. Jednym z nich był 41-latek, który - jak ustalili funkcjonariusze - udostępnił swoje dane. Te posłużyły do zatrudnienia innej osoby oraz do organizowania transportów dla zainteresowanych przedsiębiorstw.
Kolejni zatrzymani to 34-latek i 45-latek, pracownicy magazynu znajdującego się w okolicy Kalisza. "To tam, jak ustalili policjanci, trafiały i były składowane towary z zamówionych transportów" - podała Węgrzyniak.
Policjanci zatrzymali również 51-letniego właściciela tych magazynów. Wszyscy zatrzymani trafili do policyjnych cel.
Dwóch mężczyzn w areszcie
Po zgromadzeniu materiału dowodowego policjanci doprowadzili mężczyzn do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe.
51-letni właściciel magazynów i 41-latek udostępniający dane usłyszeli zarzuty pomocnictwa w oszustwie o znacznej wartości. Zostali objęci policyjnymi dozorami.
"Z kolei dwaj pracownicy magazynów, którzy zajmowali się docierającym tam towarem odpowiedzą za oszustwo dokonane czynem ciągłym i dotyczące mienia znacznej wartości" - przekazała Węgrzyniak. 34-latek i 45-latek na wniosek prokuratury zostali przez sąd tymczasowo aresztowani.
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.