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Praga Południe

Transport nigdy nie docierał na miejsce. Milion euro strat, czterech zatrzymanych

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Mężczyzna został zatrzymany
Uwierzyli w szybki zysk, stracili oszczędności życia. Po metodzie "na wnuczka" przyszła metoda "na inwestycję"
Źródło wideo: Marcin Barszcz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VII
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Zamiast dotrzeć do klienta, towar trafiał do magazynów pod Kaliszem. Straty sięgnęły miliona euro. Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn zamieszanych w oszustwa.

Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące oszustwa. Straty oszacowano na milion euro.

"Chodziło o organizowanie transportów dla firm, które potrzebowały na terenie Europy przewieźć, dostarczyć zakupiony towar. Niestety transport nie docierał do miejsc docelowych i wszelki kontakt się urywał" - poinformowała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Czterech zatrzymanych

Dzień po złożonym zawiadomieniu policjanci zatrzymali czterech mężczyzn. Jednym z nich był 41-latek, który - jak ustalili funkcjonariusze - udostępnił swoje dane. Te posłużyły do zatrudnienia innej osoby oraz do organizowania transportów dla zainteresowanych przedsiębiorstw.

Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VII

Kolejni zatrzymani to 34-latek i 45-latek, pracownicy magazynu znajdującego się w okolicy Kalisza. "To tam, jak ustalili policjanci, trafiały i były składowane towary z zamówionych transportów" - podała Węgrzyniak.

Policjanci zatrzymali również 51-letniego właściciela tych magazynów. Wszyscy zatrzymani trafili do policyjnych cel.

Dwóch mężczyzn w areszcie

Po zgromadzeniu materiału dowodowego policjanci doprowadzili mężczyzn do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe.

51-letni właściciel magazynów i 41-latek udostępniający dane usłyszeli zarzuty pomocnictwa w oszustwie o znacznej wartości. Zostali objęci policyjnymi dozorami. 

Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VII

"Z kolei dwaj pracownicy magazynów, którzy zajmowali się docierającym tam towarem odpowiedzą za oszustwo dokonane czynem ciągłym i dotyczące mienia znacznej wartości" - przekazała Węgrzyniak. 34-latek i 45-latek na wniosek prokuratury zostali przez sąd tymczasowo aresztowani.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
oszustwaPolicjaPrzestępczość w Warszawie
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