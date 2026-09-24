Praga Południe Tragiczny wypadek na Gocławiu. Obaj kierowcy prawomocnie skazani po 10 latach Dariusz Gałązka |

Jedna osoba zginęła a trzy zostały poszkodowane na ul. Fieldorfa Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl

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Wyrok zapadł w środę, w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Jak poinformowała tvn24.pl Joanna Adamowicz z biura prasowego sądu, utrzymano w mocy decyzję sądu pierwszej instancji.

Wyrok skazujący Michała W. na rok więzienia, jednego z kierowców, który uczestniczył w wypadku, zapadł pod koniec kwietnia 2024 roku. Odwołał się od niego sam skazany, oceniając decyzję sądu jako niesprawiedliwą,

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Tragiczny wypadek na Gocławiu

Do tragicznego wypadku doszło 3 sierpnia 2016 roku przy ulicy Fieldorfa "Nila" na osiedlu Gocław. 70-letni dziś Andrzej J. kierował srebrną Toyotą. Jechał ulicą Fieldorfa od Wału Miedzeszyńskiego w stronę Ostrobramskiej.

Na skrzyżowaniu z Meissnera chciał skręcić w lewo. W przeciwnym kierunku, również ulicą Fieldorfa, białym Fordem poruszał się 36-letni Michał W. Auta zderzyły się na skrzyżowaniu, w pobliżu przejścia dla pieszych. Ford wypadł z jezdni na chodnik, tuż przy przystanku. Uderzył w rower, którym ojciec z nieco ponad rocznym synem wyjechał na przejażdżkę, a potem w stojącą za nimi rowerzystkę i pieszego, który razem z żoną i synem szli na autobus.

Rowerzystka zginęła na miejscu. Pieszy odniósł ciężkie obrażenia. Poszkodowany został również chłopiec.

Jedna osoba zginęła a trzy zostały poszkodowane na ul. Fieldorfa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl

Sąd skazał jednego kierowcę

Początkowo prokuratura uznała, że za spowodowanie wypadku odpowiada jedynie kierowca Toyoty, bo skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu na wprost kierowcy Forda. Ten drugi, co prawda, przekroczył dozwoloną prędkość co najmniej o połowę, ale jak uznała wówczas prokuratura, nie miało to wpływu na wypadek.

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Na początku 2018 roku na ławie oskarżonych zasiadł Andrzej J. Jednak świadkowie wypadku, już podczas pierwszej rozprawy, podkreślali, że pamiętają szybką jazdę kierowcy Forda i to, że "mógł ścigać się z motocyklem". Wtedy Michał W. był w tym procesie świadkiem.

Wyrok skazujący Andrzeja J. na osiem miesięcy więzienia zapadł w listopadzie tego samego roku. W ustnym uzasadnieniu decyzji sędzia Iwona Wierciszewska kilkukrotnie zwracała uwagę, że do wypadku i jego tragicznych skutków przyczynił się kierujący Fordem.

Tragiczny wypadek na ul. Fieldorfa "Nila" Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl

Nagły zwrot

Wtedy w sprawie nastąpił nagły zwrot. Prokuratura postanowiła przyjrzeć się roli Michała W. w wypadku w odrębnym postępowaniu.

Drugi proces dotyczący tego samego wypadku również toczył się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe. Według śledczych kierowca Forda nieumyślnie spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym, ale umyślnie złamał przepisy. W toku śledztwa ustalono, że oskarżony już wcześniej nie przestrzegał przepisów. W bogatej kartotece odnotowano ponad trzydzieści wykroczeń drogowych, wśród nich wiele dotyczyło przekroczeń prędkości. Dwukrotnie, jak sprawdziła prokuratura, oskarżony przekroczył tę prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę.