Tor kolarski Orzeł: radni nie chcą tu kolarstwa. "Dzielnicy na to nie stać"

W ubiegłym roku współtworzona przez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze inicjatywa "Nowe Dynasy" udostępniła na Facebooku propozycję zagospodarowania terenu. Koncepcja zakładała zachowanie i odrestaurowanie toru. W jego wnętrzu miałyby znajdować się polana piknikowa oraz mostek widokowy, do których można dostać się przejściem podziemnym prowadzącym od dawnej hali. Dalej, nad wschodnią częścią toru, równolegle do Podskarbińskiej plan zakłada ściankę wspinaczkową. Dawna hala sportowa dalej pełniłaby swoją funkcję. Ponadto, wewnątrz znalazłoby się miejsce na kawiarnię. Z kolei od strony Mińskiej, aktywiści proponowali plenerową siłownię oraz na rogu Mińskiej i Podskarbińskiej pumptrack, czyli niewielki tor przeznaczony do wyczynowej jazdy na rowerach lub innych jednośladach.

"Dzielnicy na to nie stać"

- Tor kolarski jest wartościowy, ja się absolutnie zgadzam. Nakazaliśmy zachowanie charakterystycznego profilu wału toru. Ale nie zalecamy, by traktować go jako skansenu, zachowując 1:1, to, co było. Dajemy możliwość uzupełnienia go funkcjami, by mógł służyć większej liczbie odbiorców - mówiła z kolei Marlena Happach, naczelna architektka miasta. To, co z pozoru współbrzmi z propozycją aktywistów, w praktyce oznacza jednak bezpowrotną likwidację kolarstwa w tym miejscu. Ostatecznie przyjęto bowiem poprawkę, która pozwala na przecięcia wału alejkami. Za wnioskiem zagłosowało sześciu radnych, trzech się wstrzymało, jeden - Marek Szolc - był przeciw.