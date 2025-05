Pierwszy etap budowy siedziby Sinfonii Varsovii Źródło: Maciej Mazur | Fakty TVN

Ruszył przetarg na budowę sali koncertowej dla orkiestry Sinfonia Varsovia na Kamionku. Poszukiwania generalnego wykonawcy ruszyły, mimo że wciąż trwają starania o zapewnienie pełnego finansowania. Ratusz liczy, że w najbliższych miesiącach uda się pozyskać brakujące środki od rządu. Cała inwestycja pochłonie prawie miliard złotych.

Kluczowe fakty: Główna sala koncertowa Sinfonii Varsovii powstanie na terenie dawnego Instytutu Weterynarii SGGW na Kamionku. Pomieści blisko 1880 osób i będzie największym tego typu obiektem w Polsce.

Ogłoszono przetarg na wybór generalnego wykonawcy. 30 czerwca upływa termin składania ofert.

Obecnie trwają prace nad modernizacją zabytkowych budynków kompleksu. Drugi etap inwestycji szacowany jest na ponad 850 milionów złotych. Ratusz nie dysponuje całą kwotą, brakującą część chce pozyskać od rządu.

Przy Grochowskiej 272 od dwóch lat toczą się prace przy remoncie kilku zabytkowych obiektów, będących częścią muzycznego kompleksu. Znajdą się w nich dwie małe sale koncertowe, sale prób, przestrzenie edukacyjne i administracyjne. Przedstawiciele orkiestry zapowiadają, że już w przyszłym roku zostaną one otwarte dla publiczności. Na realizację oczekuje najważniejsza i najbardziej wyczekiwana część projektu - główna sala koncertowa z ponad 1800 miejscami dla melomanów i melomanek.

We wtorek Sinfonia Varsovia ogłosiła przetarg na generalnego wykonawcę drugiego etapu inwestycji. Do końca czerwca zainteresowane firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Brakujące miliony i rozmowy z rządem

Przypomnijmy, że wiosną tego roku Rada Warszawy przyznała na ten cel dodatkowe 210 milionów złotych. Dyrektor Biura Kultury w ratuszu tłumaczył wówczas, że dzięki temu miasto dysponuje 675 milionami złotych na realizację inwestycji, ale wciąż brakuje około 180 milionów złotych.

- Zakładamy, że drugi etap, czyli budowa kompletnej sali koncertowej, wyniesie około 855 milionów złotych, co oczywiście zweryfikuje przetarg na wykonawcę - powiedział wówczas naszej redakcji.

Miasto liczy, że brakujące pieniądze dołoży rząd. Warunkiem takiej transakcji byłoby czasowe współprowadzenie miejskiej orkiestry przez resort kultury. Rozmowy w tej sprawie toczą się już od pewnego czasu. W ratuszu słyszymy, że przebiegają "bardzo dobrze". Urzędnicy liczą na to, że w nadchodzących miesiącach dojdzie do rozstrzygnięcia sprawy i otworzy to drogę do dotacji.

Połączenie pudełka na buty i winnicy

Nowa siedziba Sinfonii Varsovii będzie mieściła się na terenie dawnego Instytutu Weterynarii SGGW. Miasto pozyskało ten teren kilkanaście lat temu i przeprowadziło międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt wielkiej sali koncertowej i zagospodarowanie nowego centrum muzyki. Zainteresowanie było ogromne, w szranki stanęło 349 pracowni z 46 krajów. Wybrano koncepcję austriackiego architekta Thomasa Puchera, który zaproponował otoczenie budynków "lewitującym" murem. Siedem lat później radykalny projekt został nieco "zmiękczony", ostatecznie ścianę zastąpi stalowo-aluminiowa, półprzeźroczysta siatka.

Główna sala koncertowa przewidziana jest na 1877 miejsc. Będzie ona największą tego typu sceną w Polsce. W jej projektowaniu brali udział akustycy z Müller-BBM z Berlina oraz Eckhard Kahle Acoustics z Brukseli.

"Forma sali jest wynikiem twórczego połączenia dwóch odmiennych typologii sal koncertowych: pudełka na buty (shoe box) i winnicy (vineyard). Koncentryczne, falujące pierścienie widowni będą otaczać scenę znajdującą się na poziomie -1. Sala koncertowa będzie w pełni widoczna z okalającego ją obszernego foyer dzięki wysokim przeszklonym ścianom. Przestronne wnętrze foyer zostanie otwarte dla wszystkich odwiedzających, którzy będą mogli przechadzać się po wnętrzu budynku, docierając na jego szczyt" - przypomniano w komunikacie Sinfonii Varsovii. "Z zawieszonej 21 metrów nad ziemią promenady będzie można podziwiać panoramę okolicy i centrum miasta" - dodano.

W ramach drugiego etapu prac, oprócz głównej sali, powstaną też sala kameralna na około 400 miejsc, sale prób, magazyny, zaplecze artystyczne i techniczne. Dodatkowo wykonawca będzie miał także za zadanie przeprowadzenie renowacji dwóch zabytkowych oficyn, które zostaną połączone z nowym budynkiem.

W przyszłym roku małe sale koncertowe

Pierwszy etap prac przy Grochowskiej 272 ruszył w 2023 roku. Umowa z wykonawcą - Korporacją Budowlaną Doraco opiewała na ponad 117 milionów złotych. Obejmuje on remont trzech zabytkowych budynków.

"Już w przyszłym roku publiczność Sinfonii Varsovii będzie mogła odwiedzać kameralne sale koncertowe i przestrzenie edukacyjne, które powstają w Pałacu, Pawilonie Zachodnim i Pawilonie Muzycznym od strony ulicy Grochowskiej" - zapowiadają przedstawiciele orkiestry.

Otwarcie nowej siedziby będzie oznaczało rozpoczęcie działania orkiestry w trybie regularnych sezonów koncertowych. Do czasu otwarcia głównej sali koncertowej, co planowane jest w 2030 roku, program ma koncentrować się głównie na muzyce kameralnej i programie edukacyjnym.

