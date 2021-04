Od bramy Stadionu Narodowego do zastrzyku. Szczepienie krok po kroku

Najpierw rejestracja na parkingu podziemnym, potem kwalifikacja medyczna i przyjęcie szczepionki we właściwym punkcie na poziomie zero. Wyjaśniamy, jak wyglądają szczepienia na koronawirusa na Stadionie Narodowym. - Nie musimy przychodzić wcześniej. Cały proces trwa kilkanaście minut, wszystko idzie bardzo sprawnie - zapewnia rzecznik PGE Narodowego Michał Proszowski.

Punkt w tymczasowym szpitalu na Stadionie Narodowym działa codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00. Tam odbywa się proces rejestracji i szczepień na koronawirusa. Jak dotrzeć do punktu?

Komunikacją miejską:

Osoby, które przychodzą na miejsce pieszo lub przyjeżdżają komunikacją miejską, wchodzą na teren stadionu przez bramę numer 5 od strony ulicy Wybrzeże Szczecińskie . To dość długi spacer od najbliższych przystanków komunikacji miejskiej na rondzie Waszyngtona - zamiast iść na piechotę, można tam zaczekać na autobus linii 902, który kursuje co 15 minut i dowozi pod właściwą bramę . Najpierw trzeba się zarejestrować, więc z bramy kierujemy się tunelem, przez szklane drzwi na parking podziemny, gdzie znajduje się rejestracja.

Samochodem:

Cztery kolejki do rejestracji

W punkcie rejestracji na parkingu podziemnym przygotowano cztery strefy, do których osoby trafiają w zależności od wyznaczonej godziny szczepienia, na przykład: 12.00, 12.15, 12.30 i 12.45. Na początku kolejki stoi steward, któremu należy pokazać SMS-a z potwierdzeniem terminu wizyty. Po sprawdzeniu, steward kieruje do poszczególnych stref czasowych.

Jeżeli ktoś przyszedł wcześniej , nie jest wpuszczany do kolejki. Musi poczekać na ławce. - Zdarzają się osoby, które maja szczepienie na przykład o godzinie 16, a przychodzą o godzinie 10. Taka osoba czeka wówczas sześć godzin - ostrzega rzecznik prasowy PGE Narodowego Michał Proszowski. - Na szczepienie wystarczy przyjść na godzinę, na którą jest się zapisanym. Nie musimy przychodzić wcześniej, nie musimy stać w kolejce. Jeśli ktoś ma szczepienie o godzinie 12.30 i o godzinie 12.30 jest w punkcie rejestracji, to praktycznie w ogóle nie czeka - przekonuje.

Z tych strefowych kolejek wchodzi się do punktu rejestracji, gdzie potwierdzana jest obecność na liście i otrzymuje się kwestionariusz zdrowotny . Tę ankietę wypełnia się już na poziomie zero, gdzie znajduje się właściwy punkt szczepień.

Punkt szczepień

Osoby, które przeszły proces rejestracji, wjeżdżają schodami ruchomymi lub windą do punktu szczepień na poziomie zero. Tam znajdują się stoliki, przy których wypełnia się kwestionariusz zdrowotny. Po wypełnieniu formularza, otrzymuje się numerek. Po chwili jest on widoczny na telewizorach. Lektor wyczytuje numery osób, które mają przygotować się do badań.