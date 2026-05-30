Praga Południe Koncerty, rękodzieło, wystawy i zmiany w ruchu. Startuje Święto Saskiej Kępy

Święto Saskiej Kępy (wideo archiwalne)

XVIII edycja Święta Saskiej Kępy przypada w sobotę 30 maja. "Życie nie tylko po to jest, by brać" to hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia. Impreza rozpoczyna się o godz. 14, wtedy tradycyjnie wyruszy uroczysta parada - w tym roku - z udziałem Teatru Sztuka Ciała oraz zespołu Brass Federacja. Uczestnicy przejdą spod sceny przy ul. Obrońców na ul. Waszyngtona.

"Jak co roku nie zabraknie koncertów na żywo, wydarzeń artystycznych, animacji dla dzieci oraz ulubionego święta ulicy Francuskiej, która na ten czas zamienia się w tętniące życiem centrum kultury" - przekazał stołeczny ratusz.

Koncerty na dwóch scenach

Tegoroczne koncerty i wydarzenia artystyczne zostaną zaprezentowane na dwóch głównych scenach plenerowych. Na scenie przy rondzie Waszyngtona, której gospodarzem będzie dziennikarz Paweł Sztompke, odśpiewany zostanie hymn "Małgośka", a następnie zagrają Płońska & Wojciech Myrczek, zespół Metro oraz Orkiestra "Melodia i Rytm" Jana Emilia Młynarskiego z udziałem Anny Rusowicz. Natomiast o godz. 19.30 odbędzie się koncert pt. "Soyka - W Hołdzie Mistrzowi Grott Orkiestra", w którym wezmą udział soliści: Katarzyna Groniec, Natalia Grosiak, Stasiek Kukulski, Wojciech Myrczek, Iza Płońska, Renata Przemyk, Paulina Przybysz, Skubas, Nina Sojka, Aga Zaryan.

Równie intrygująco prezentuje się program sceny przy ulicy Obrońców. Koncerty w tym miejscu rozpoczną się o godzinie 14:30 od muzycznego, aktorsko-jazzowego spotkania z Magdaleną Kumorek i Tubis Trio. Godzinę później publiczność porwie koncert zespołu Brass Federacja, następnie wystąpi Justyna Bacz i Chris Schittulli. Całość wydarzeń na tej scenie zwieńczy o 17:30 rockowy występ Tomasza Karolaka. W rolę gospodarza tej strefy wcieli się znany aktor Krzysztof Tyniec.

Koncertom towarzyszyć będą atrakcje odbywające się na ulicy Francuskiej. Tam zaplanowano kiermasz artystyczny, gdzie nabyć będzie można m.in. rękodzieło, autorską biżuterię czy ceramikę, Trag Śniadaniowy, wstawę Stowarzyszenia Obywatelskiego Saska Kępa oraz wystawę Stowarzyszenia ŁADna Kępa. Na odwiedzających czekać będzie też Miasteczko Artystów Saskiej Kępy.

Zmiany w ruchu na Saskiej Kępie

W związku z sobotnią imprezą Warszawski Transport Publiczny poinformował o planowanych zmianach w ruchu drogowym.

Zmiany w ruchu na Saskiej Kępie

"W związku z organizacją imprezy pn. 'Święto Saskiej Kępy', od godz. 18:00 występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 117, 138, 146 oraz 147" - podał WTP.

Autobusy zostały skierowane na trasy objazdowe:

117 w obu kierunkach: od Ronda Waszyngtona – Al. Waszyngtona (jezdnia boczna) – Saska – Zwycięzców – Paryska i dalej swoją trasą podstawową,

138 w obu kierunkach: od Ronda Waszyngtona –Al. Waszyngtona (jezdnia boczna) – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński i dalej swoją trasą podstawową,

146 w obu kierunkach: od Ronda Waszyngtona – Al. Waszyngtona (jezdnia boczna) – Saska – Zwycięzców – Paryska i dalej swoją trasą podstawową,

147 w obu kierunkach: od Ronda Waszyngtona –Al. Waszyngtona (jezdnia boczna) – Saska – Egipska i dalej swoją trasą podstawową.

W sobotę zawieszone jest także funkcjonowanie przystanków autobusowych: Francuska 01 i 02 oraz Pl. Przymierza 02.

W weekend w związku z imprezą na Saskiej Kępie został wprowadzony zakaz parkowania, który obowiązuje od piątku od godz. 16. do niedzieli do godz. 12. Jak informują znaki drogowe, zakaz obejmuje także "wyznaczone miejsca postojowe".