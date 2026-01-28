Nad chodnikiem i wejściem do przedszkola wisiały sople

Lejąca się od kilku dni woda zmieniała się w sople Źródło: Kontakt24/Agnieszka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażnicy miejscy interweniowali w rejonie Gocławka. Zostali wezwani na pomoc, bo na wysokości trzeciego piętra zauważono narastający, pięciosoplowy nawis. Ze względu na znajdujący się pod nim chodnik i wejście do przedszkola, sytuacja była szczególnie niebezpieczna.

"Funkcjonariusze sprawnie ustalili administratora budynku, a ten wezwał konserwatora" - opisali strażnicy miejscy. Ze względu na znaczną wagę sopla, chodnik znajdujący się bezpośrednio pod nim został czasowo wyłączony z ruchu. Strażnicy wygrodzili teren i z konserwatorem udali się na górę.

Sople zwisały z budynku na Gocławku Sople zwisały z budynku na Gocławku Źródło: Straż Miejska Warszawa Sople zwisały z budynku na Gocławku Źródło: Straż Miejska Warszawa Sople zwisały z budynku na Gocławku Źródło: Straż Miejska Warszawa

Tam okazało się, że najlepszy dostęp do sopla był z prywatnego balkonu. Na szczęście, lokator był w domu i wpuścił służby do środka. Samo usunięcie nawisu nie wymagało już żadnych skomplikowanych technologii, lecz grubego kija.

"Ekipa konserwatorska dość szybko skuła lód i można było przywrócić bezpieczny ruch w okolicy" - podsumowali strażnicy miejscy.

4 300 kontroli od początku stycznia

Jak podali strażnicy miejscy, od początku stycznia, każdego dnia realizują średnio 160 kontroli, związanych z zagrożeniami, spowodowanymi przez mroźną i śnieżną zimę. Są to oblodzenia, sople czy zaspy.

Zimowe zagrożenia Źródło: RCB

Sople mogą narastać bardzo niespodziewanie. "Funkcjonariuszom zależy na tym, by jak najszybciej usunąć odnotowane na miejscu zagrożenia. Jednym z poważnych niebezpieczeństw, które potrafią zaskoczyć zarządców nieruchomości, są sople które przez noc potrafią osiągnąć naprawdę okazałe rozmiary" - podali w komunikacie.

Strażnicy miejscy nakładają też mandaty, kierują wnioski do sądu i udzielają pouczeń. "Kontrola fasad budynku należy do obowiązków zarządców, a brak odpowiednio szybkiej reakcji na powstające nawisy może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji" - przypomnieli.

OGLĄDAJ: TVN24 HD