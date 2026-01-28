Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Nad chodnikiem i wejściem do przedszkola wisiały sople

Sople zwisały z budynku na Gocławku
Lejąca się od kilku dni woda zmieniała się w sople
Źródło: Kontakt24/Agnieszka
Duże sople zwisały na wysokości trzeciego piętra, nad chodnikiem i wejściem do przedszkola. By je usunąć trzeba był czasowo zamknąć przejście.

Strażnicy miejscy interweniowali w rejonie Gocławka. Zostali wezwani na pomoc, bo na wysokości trzeciego piętra zauważono narastający, pięciosoplowy nawis. Ze względu na znajdujący się pod nim chodnik i wejście do przedszkola, sytuacja była szczególnie niebezpieczna.

"Funkcjonariusze sprawnie ustalili administratora budynku, a ten wezwał konserwatora" - opisali strażnicy miejscy. Ze względu na znaczną wagę sopla, chodnik znajdujący się bezpośrednio pod nim został czasowo wyłączony z ruchu. Strażnicy wygrodzili teren i z konserwatorem udali się na górę.

Sople zwisały z budynku na Gocławku
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Źródło: Straż Miejska Warszawa
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Źródło: Straż Miejska Warszawa
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Tam okazało się, że najlepszy dostęp do sopla był z prywatnego balkonu. Na szczęście, lokator był w domu i wpuścił służby do środka. Samo usunięcie nawisu nie wymagało już żadnych skomplikowanych technologii, lecz grubego kija.

"Ekipa konserwatorska dość szybko skuła lód i można było przywrócić bezpieczny ruch w okolicy" - podsumowali strażnicy miejscy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
Śródmieście
Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie
Śródmieście
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Kary dla firm odśnieżających miejskie chodniki. Zapłacą 1,5 miliona
Śródmieście

4 300 kontroli od początku stycznia

Jak podali strażnicy miejscy, od początku stycznia, każdego dnia realizują średnio 160 kontroli, związanych z zagrożeniami, spowodowanymi przez mroźną i śnieżną zimę. Są to oblodzenia, sople czy zaspy.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Sople mogą narastać bardzo niespodziewanie. "Funkcjonariuszom zależy na tym, by jak najszybciej usunąć odnotowane na miejscu zagrożenia. Jednym z poważnych niebezpieczeństw, które potrafią zaskoczyć zarządców nieruchomości, są sople które przez noc potrafią osiągnąć naprawdę okazałe rozmiary" - podali w komunikacie.

Strażnicy miejscy nakładają też mandaty, kierują wnioski do sądu i udzielają pouczeń. "Kontrola fasad budynku należy do obowiązków zarządców, a brak odpowiednio szybkiej reakcji na powstające nawisy może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji" - przypomnieli.

Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Potężna dawka mrozu zmierza do Polski

METEO
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

Udostępnij:
Czytaj także:
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Syn podejrzany o zabicie matki
Okolice
W sobotę nie będą działać Punkty Obsługi Pasażerów
Tego dnia Punkty Obsługi Pasażerów będą nieczynne
Komunikacja
Film dokumentalny "33 zdjęcia z getta" jest dostępny na platformie HBO MAX
33 zdjęcia z warszawskiego getta zobaczy cały świat
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Jezdnia się zapadła, z dziury wypływała woda
Bielany
Prokuratura w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego (zdjęcie ilustracyjne)
Darowizny, "prowizje" proboszcza i zarzuty dla 45 osób
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
Włochy
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem". Mężczyzna zatrzymany po szturmie
Targówek
Działania policji na warszawskim Targówku
"Oni prosili go dwie godziny". Co wydarzyło się w domu
Targówek
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej
Praga Południe
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary
Okolice
Zatrzymania w domu na Ursynowie
Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
Ursynów
Zima w Warszawie
"Ostatnio tak intensywną zimę mieliśmy dziewięć lat temu"
Targówek
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Fatalny stan mozaik na dworcu. Konserwator domaga się działań
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Pasażerowie usłyszą nietypowy komunikat
Komunikacja
Autobus Solaris Urbino
"14" do Dworca Zachodniego, na ulicach nowe hybrydy i elektryki
Dariusz Gałązka
Policja bada sprawę kradzieży figurki Matki Boskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Z kapliczki skradziono figurę Matki Bożej
Targówek
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
Żoliborz
Przejazd w Radości, linia otwocka
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii
Dariusz Gałązka
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Brejza przeciwko Kaczyńskiemu, decyzja sądu
TVN24
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania
Okolice
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu
Okolice
Łoś zlizuje sól z samochodu
Łoś liże samochód. Leśnicy wyjaśniają, o co chodzi
Bielany
Korek po zderzeniu na S2
Zderzenie i korek na S2
Okolice
Schronisko dla zwierząt na Paluchu
NIK rozpoczął kontrolę w schronisku na Paluchu. To efekt skarg
Włochy
Policjanci zatrzymali 32-latka
Niszczył samochody taboretem
Mokotów
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2
Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu
Okolice
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Zaatakowali 16-latka maczetą i okradli. Policjanci zatrzymali drugiego z napastników
Targówek
Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Ciężarówka na boku, kierowca dostał mandat
Okolice
24-latek miał ręce umazane farbą
Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki