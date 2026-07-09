Praga Południe Stanął w obronie kobiety, dostał cios nożem w twarz Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Jak udzielić pierwszej pomocy? Specjalny instruktaż na upalne dni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa

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We wtorek tuż przed godziną 13 strażniczki miejskie przejeżdżając ulicą Stanisławowską, na wysokości numeru 5 zauważyły zakrwawionego mężczyznę. "Słaniający się na nogach, próbował własną koszulką tamować obfite krwawienie z twarzy" - opisała w komunikacie straż miejska.

Funkcjonariuszki ruszyły z pomocą. - Mężczyzna miał głęboką ranę kłutą policzka. Krwi było tak dużo, że w pierwszej chwili pomyślałyśmy, że jest ranny w szyję. Natychmiast wezwałyśmy pogotowie oraz patrol policji i zaczęłyśmy udzielać mu pomocy przedmedycznej, zakładając opatrunek uciskowy - powiedziała cytowana w komunikacie jedna ze strażniczek.

Został ranny, gdy bronił kobiety

Krwotok udało się opanować. Jak ustalono na miejscu, ranny mężczyzna wraz ze znajomymi przebywał w pobliskim parku. W pewnym momencie podszedł do nich nieznajomy w wieku około 38 - 45 lat i zaczął zaczepiać kobietę, poszkodowany stanął w jej obronie.

"W trakcie sprzeczki agresor wyciągnął nóż, ugodził nim obrońcę w policzek i zbiegł " - przekazała straż miejska.

Gdy na miejsce dotarła karetka, czynności medyczne przejęli ratownicy. Poszkodowany trafił do szpitala przy Szaserów.

Po zakończeniu akcji ratunkowej strażniczki poszły do parku. Tam znalazły ślady krwi w drewnianej altanie, znajdującej się w parku od strony ulicy Kobielskiej. Wszystkie zebrane informacje przekazały przybyłym policjantom, którzy przejęli dalsze czynności.