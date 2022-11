Zamknęli Stadion Narodowy. Konstruktorzy szukają przyczyn usterki. "Są dwie hipotezy"

Na Stadionie Narodowym trwają poszukiwania przyczyn usterki, przez którą obiekt trzeba było zamknąć. Potem specjaliści ocenią, jakie prace trzeba wykonać, by przywrócić arenę do normalnego funkcjonowania. - Nikt oprócz nich nie może wchodzić do środka - dowiedział się reporter TVN24 Jan Piotrowski.

Decyzja o zamknięciu stadionu została ogłoszona 11 listopada. To wynik przeglądu technicznego, jednego z tych, które odbywają się regularnie. Jak przypomniał reporter, usterkę wykryto w "elemencie podtrzymującym iglicę". - Iglica i właściwie cała konstrukcja dachu jest wsparta na linach. Liny z czterech części stadionu zbiegają się właśnie w tym jednym, centralnym elemencie - opisywał Jan Piotrowski.

Na teren stadionu nie można wchodzić. Zakaz dotyczy także pracowników Narodowego. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto również wszystkie bramy. - Nikt nie może już wejść na stadion, oprócz konstruktorów, których wizyta cały czas trwa. Osoby zajmujące się badaniem tego uszkodzenia pracowali cały weekend, pracują także dzisiaj - relacjonował w poniedziałek po południu reporter.

Rozważają dwie hipotezy

Co wiadomo na temat przyczyn usterki? - To cały czas sprawdzają konstruktorzy. Brane są pod uwagę różne hipotezy, ale nikt nie chce mówić o przyczynach, bo jest na to po prostu za wcześnie - powiedział Jan Piotrowski. Jak dodał, trzeba "dobrze zbadać ten element i sprawdzić, dlaczego pojawiła się tam rysa". - Są dwie hipotezy: albo jest to wada konstrukcyjna tego elementu, to jest raczej mniej prawdopodobne, albo był użytkowany w niewłaściwy sposób, z jakiejś przyczyny te liny zostały napięte bardziej, w związku z tym pojawiła się właśnie ta rysa - opisywał reporter.

Dopiero po ustaleniu przyczyn, konstruktorzy i właściciel będą szukać rozwiązania, które umożliwi dalsze użytkowanie stadionu.

Wcześniej Mariusz Rutz, architekt z pracownik JSK, która projektowała Narodowy, mówił, że w poniedziałek zapadnie decyzja, jak zabezpieczyć newralgiczne miejsce. - W jaki sposób doprowadzić do stworzenia bypassu, który przejmie obciążenia sprowadzone w tej chwili na ten łącznik (...) tak, żeby odciążyć to miejsce. To jest kluczowe - podkreślał architekt.

Wszystkie imprezy anulowane

Przypomnijmy: informacja o zamknięciu Stadionu Narodowego pojawiła się 11 listopada. Obiekt został wyłączony z użytkowania, a powodem jest usterka konstrukcji odpowiadająca za utrzymanie 60-tonowej iglicy. Na jednym z uchwytów miała pojawić się rysa.

- Od dzisiaj jakakolwiek aktywność na stadionie jest niemożliwa. Dotyczy to dużych wydarzeń całostadionowych, jak mecz Polska - Chile, ale też innych typu targi, kongresy czy choćby uprawiania sportów miejskich wokół stadionu - mówiła antenie TVN24 rzeczniczka PGE Narodowego Małgorzata Bajer.

