Śnieg i lód na torach. Utrudnienia w ruchu tramwajów

- Z powodu dużej warstwy śniegu i lodu tramwaje nie mogą jeździć aleją Zieleniecką. Problem dotyczy też powierzchni między szynami, gdzie znajduje się tak zwane zielone torowisko. I to w tym miejscu ziemia się uniosła i jest najbardziej zmarznięta - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, który w czwartek rano pojechał na miejsce.

Jak dodaje nasz reporter, na miejscu są służby techniczne Tramwajów Warszawskich z solą i łopatami. - Jest także ładowarka czołowa, której operator próbuje spychać warstwę lodu, ale idzie to bardzo powoli - ocenia Węgrzynowicz. - Na razie jedyny skuteczny sposób to łopaty i sypanie solą - dodaje.

"Z przyczyn technicznych w Al. Zielenieckiej występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 7, 22, 25.

Tramwaje kierowane są na trasy objazdowe:

l. 7, 25 > w obu kierunkach: … – Al. Ks. J. Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Wiatraczna – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – … do swoich tras. l. 22 > w obu kierunkach: WIATRACZNA – Al. Waszyngtona – Al. Ks. J. Poniatowskiego – … do swojej trasy." - informuje z kolei Zarząd Transportu Miejskiego w porannym komunikacie.