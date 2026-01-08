Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Śnieg i lód na torach. Utrudnienia w ruchu tramwajów

Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Śnieg i lód w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa/pl
Tramwajarze od rana borykają się z zamarzniętym torowiskiem w alei Zielenieckiej. W ruch poszły łopaty i sól. Z tego powodu trzy linie: 7, 22 i 25 kierowane są na objazdy.

- Z powodu dużej warstwy śniegu i lodu tramwaje nie mogą jeździć aleją Zieleniecką. Problem dotyczy też powierzchni między szynami, gdzie znajduje się tak zwane zielone torowisko. I to w tym miejscu ziemia się uniosła i jest najbardziej zmarznięta - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, który w czwartek rano pojechał na miejsce.

Jak dodaje nasz reporter, na miejscu są służby techniczne Tramwajów Warszawskich z solą i łopatami. - Jest także ładowarka czołowa, której operator próbuje spychać warstwę lodu, ale idzie to bardzo powoli - ocenia Węgrzynowicz. - Na razie jedyny skuteczny sposób to łopaty i sypanie solą - dodaje.

Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Objazdy

"Z przyczyn technicznych w Al. Zielenieckiej występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 7, 22, 25.

Tramwaje kierowane są na trasy objazdowe:

l. 7, 25 > w obu kierunkach: … – Al. Ks. J. Poniatowskiego – Al. Waszyngtona – Wiatraczna – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – … do swoich tras. l. 22 > w obu kierunkach: WIATRACZNA – Al. Waszyngtona – Al. Ks. J. Poniatowskiego – … do swojej trasy." - informuje z kolei Zarząd Transportu Miejskiego w porannym komunikacie.

Autorka/Autor: katke/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Utrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Zabytkowy Gołębnik
Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży
Mokotów
Odcinkowy pomiar prędkości Opacz-Puchały
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na wjeździe do Warszawy
Okolice
Marcin Kierwiński
Policjant podejrzany o gwałt. "Kolejne decyzje personalne w nadchodzących godzinach"
TVN24
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Były minister zdrowia został pobity, grożono mu. Jest akt oskarżenia
Okolice
Uroczystości pogrzebowe jazzmana Michała Urbaniaka na Powązkach Wojskowych
"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych"
Żoliborz
Śnieżny styczeń (zdj. ilustracyjne)
Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy
Śródmieście
Zderzenie na moście Północnym
Auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło
Białołęka
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Fatalne powietrze w Warszawie, RCB wysłało alerty
Śródmieście
Zdarzenie na Chełmskiej
Uderzył w zaparkowane auta. Był pijany
Mokotów
Zderzenie w Sękocinie
"Obydwaj twierdzą, że mieli zielone"
Okolice
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe dziecko w mieszkaniu. Prokuratura ujawniła przyczynę
Mokotów
Siedziba Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Usiłował podpalić budynek niedaleko Sejmu. Decyzja w sprawie podejrzanego
Śródmieście
Sąd aresztował funkcjonariusza policji
Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji
Robert Zieliński
Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej
Pękła rura ciepłownicza. Kobieta poparzona wrzątkiem
Śródmieście
Zderzenie pociągu z koparkoładowarką
Zderzenie pociągu z koparką. Nie żyje jedna osoba, kilkanaście w szpitalach
Okolice
Matka i syn aresztowani za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem
Matka i syn zepchnęli człowieka do studzienki i tam go podpalili
Żoliborz
Pościg policyjny za kierowcą osobówki zakończony na torowisku
Uciekał przed policją, wjechał na torowisko. Miał dożywotni zakaz
Praga Północ
Uchwała zacznie obowiązywać za sześć miesięcy
Oszustwa w klubach go-go. 82 oskarżonych
Śródmieście
Awaria pociągu w okolicach Grodziska Mazowieckiego
Awaria pociągu. Stali na stacji ponad dwie godziny
Okolice
Pożar mieszkania w Płocku
Płomienie buchały przez okno, pięć osób rannych
Okolice
Substancje znalezione przez policjantów w aucie
Unikał kontaktu wzrokowego, dziwnie się nachylał. Znaleźli powód
Bemowo
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Ten pawilon będzie domem tańca. Otwarcie w czwartek
Śródmieście
Ukrainiec został skontrolowany tuż po opuszczeniu więzienia i odwieziony na granicę
Zatrzymali go, gdy opuścił więzienie i odwieźli na granicę
Białołęka
16-latek uciekał kradzionym autem
16-latek uciekał kradzionym autem, staranował radiowóz
Okolice
Policjanci przeprowadzili kontrolę autokaru (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawieźć dzieci na wycieczkę. Był pijany
Targówek
Napis LXXX na elewacji cukierni na Saskiej Kępie
Kontrowersyjny napis na witrynie. Cukiernia przeprasza. "Jest nam głupio"
Katarzyna Kędra
Prezydent Karol Nawrocki wśród uczestników orszaku
Prezydent Nawrocki wśród uczestników Orszaku Trzech Króli
Śródmieście
Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Martwe niemowlę w mieszkaniu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Mokotów
Pociąg miał nieplanowany postój (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg stanął w środku trasy. Podróżowało nim 400 osób
Okolice
W ciężarówce pękła przednia szyba
Spadająca tafla lodu rozbiła przednią szybę w jadącej ciężarówce
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki