Skrytka pod podłogą, a w niej cenne dokumenty, zdjęcia, mapy, pamiętniki

Odkrycia w kamienicy na Saskiej Kępie

W czasie remontu zabytkowej kamienicy w skrytce pod podłogą znaleziono dokumenty, burmistrz Pragi-Południe powiadomił o znalezisku Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Zgłoszenie trafiło też do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wysłał na miejsce służby konserwatorskie do oceny znaleziska. "Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że odnalezione dokumenty pochodzą z czasu drugiej wojny światowej i zadecydowano o ich zabezpieczeniu" - poinformował w komunikacie konserwator.

Dokumenty, zdjęcia, mapy i pamiętniki

Z uwagi na charakter dokumentów konserwatorzy poprosili o pilną konsultację Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Jana Ołdakowskiego. Pracownicy muzeum już po wstępnym zapoznaniu się z zawartością znaleziska stwierdzili, że zbiór ma wyjątkową wartość historyczną.

Jak wymienił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, ekipa remontowa natrafiła na dokumenty, zdjęcia, mapy i pamiętniki z czasów tuż przed Powstaniem Warszawskim. "Niektóre opisują działanie Państwa Podziemnego, niektóre to świadectwa życia codziennego w okupacji (np. ceny podstawowych produktów spożywczych), a część - przykłady prac nad przygotowaniem organizacji państwa po wojnie" - opisał w mediach społecznościowych prezydent stolicy.

Jeszcze więcej szczegółów podał konserwator zabytków. "W znalezionej skrytce konspiracyjnej znajdowały się niezwykle cenne dokumenty wytworzone w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Ponadto były tam m.in. puste formularze dokumentów niemieckich, polska prasa wydawana w Wielkiej Brytanii w czasie wojny oraz instrukcje i broszury szkoleniowe. Oprócz tego w skrytce odnaleziono przedmioty o charakterze prywatnym, takie jak fotografie, legitymacje i przedwojenne zdjęcia" - wymienił konserwator. W skrytce natrafiono również na dziennik pisany w okresie okupacji przez młodą kobietę, której tożsamości nie udało się jeszcze ustalić.

"Odkrycie wygląda sensacyjnie"

Znalezisko decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostanie przekazane w depozyt do muzeum. Tam zostanie poddane inwentaryzacji, konserwacji oraz badaniom naukowym. Jak podał konserwator, chęć współpracy w tym zakresie zadeklarowało Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Eksperci będą jeszcze sprawdzać to znalezisko, ale odkrycie wygląda sensacyjnie. Ogromne brawa i podziękowania dla pracowników, którzy podeszli do znaleziska właściwie i zgłosili, że na nie natrafili" - podkreślił Rafał Trzaskowski.