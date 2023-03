93-latka wyszła z domu na spacer, nie potrafiła sama wrócić. Błąkała się po Grochowie

Do zdarzenia doszło w ostatni piątek, 3 marca. Zgłoszenie o dziwnie zachowującej się starszej pani strażnicy z VII Oddziału Terenowego otrzymali tuż przed godziną czwartą rano. Funkcjonariusze odnaleźli seniorkę opartą o ścianę budynku przy ulicy Kordeckiego. Roztrzęsiona kobieta wyjaśniła, że wyszła z domu na spacer, ale nie potrafi do niego wrócić. Na szczęście pamiętała, jak się nazywa. Dzięki temu strażnicy ustalili jej adres zamieszkania. "Okazało się, że to kilka ulic od miejsca, w którym ją odnaleźli. Strażnicy odwieźli seniorkę do domu. Gdy odprowadzali kobietę do mieszkania, okazało się, że drzwi do niego są otwarte, a w środku… śpi jej syn" - czytamy w komunikacie stołecznej straży miejskiej.