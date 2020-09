Willa na Saskiej Kępie Domem Białoruskim. Swietłana Cichanouska odebrała symboliczny klucz

Mateusz Morawiecki spotkał się w środę ze Swiatłaną Cichanouską, której przekazał symboliczny klucz do Domu Białoruskiego na warszawskiej Saskiej Kępie. - Chciałbym, by wolni Białorusini mieli w Polsce oparcie i bezpieczną przystań - mówił premier.

Morawiecki powiedział też, że gdy Polacy słyszą Białorusinów śpiewających "Mury" Jacka Kaczmarskiego, to przypomina to walkę o wolność w latach 80. - Mamy nasze doświadczenia szczególnie w tym czasie, 40 lat Solidarności i te wyrazy solidarności przekazujemy narodowi białoruskiemu. Niech symbolicznie ta nasza solidarność będzie również oznaczała przekazanie kluczy do Domu Białoruskiego, do tej siedziby dla wolnych Białorusinów w Warszawie, którzy będą na pewno dbali o to, aby ta walka Białorusinów o wolność, suwerenność, demokrację, zakończyła się pełnym sukcesem - mówił szef rządu.