Praga Południe Koncert Sanah na Stadionie Narodowym. Jak dojechać, jak wrócić? Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Ratusz zachęca by na Stadion Narodowy dojechać komunikacją miejską. Najłatwiej można dojechać metrem linii M2 - do stacji Stadion Narodowy. Obok na przystanku PKP Warszawa Stadion zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. Z centrum na stadion dowiozą autobusy i tramwaje, które jeżdżą już przez Most Poniatowskiego.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę

Przed koncertem, w godzinach 17-20, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej.

Pozostali kierowcy nie będą mogli wjechać na obszary wyznaczone ulicami: Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim; a także Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Przed wydarzeniem policja może zdecydować o zamknięciu ulic:

Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego; wtedy autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście;

Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego; wówczas autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, 146 i 147 Aleją Zieleniecką, E-1 przez Most Świętokrzyski dojadą do stacji metra Centrum Nauki Kopernik, natomiast: 162, N14 i N64 w kierunku pętli na Pradze i Białołęce pojadą przez Wybrzeże Szczecińskie, Wybrzeże Helskie i Ratuszową.

Jak wrócić z koncertu?

Po koncercie będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii: 138 z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej, 509 z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia i Winnicy, 517 z Nowego Światu przed Rondem de Gaulle’a w kierunku Włoch (do przystanku przy zajezdni autobusowej Kleszczowa).

Więcej będzie także tramwajów: linii 9 z pętli Gocławek, które pojadą Grochowską, Aleją Waszyngtona, Aleją Zieleniecką do pętli przy Teatrze Powszechnym. Tramwaje linii 9 będą kursowały częściej także między pętlą P+R Al. Krakowska a Place Starynkiewicza. Częściej pojadą też tramwaje linii 26 z pętli Aleja Zieleniecka, które pojadą na Wolę (do przystanku Rogalińska) ulicami Targową i Aleją "Solidarności".

Pociągi metra linii M2 w obu kierunkach będą kursowały częściej.

Most może zostać zamknięty

Po koncercie policjanci czasowo zamkną Aleję Zieleniecką. Dodatkowo, jeśli duża grupa fanów będzie chciała pieszo wrócić do centrum, to policjanci, około godziny 22.45, mogą zamknąć także Most Poniatowskiego i wiadukt - od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a.

Wtedy autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 Aleją Zieleniecką, która będzie przejezdna dla autobusów.

Tramwaje również pojadą objazdami. Linie 7, 9, 22 i 24 po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na Placu Starynkiewicza. Linie 7 i 22 na prawym brzegu pojadą do Ronda Wiatraczna, a 9 i 24 po stronie Pragi będą kursowały do Alei Zielenieckiej.

W zastępstwie tramwajów – z Ronda Wiatraczna na Plac Narutowicza przez Most Łazienkowski – będą jeździły autobusy Z99.