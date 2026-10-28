Uderzyła w okno, nie mogła dalej lecieć
W poniedziałek rano, 26 października, do strażników wpłynęło zgłoszenie z Witolina. Mieszkanka budynku z ulicy Sulejkowskiej powiadomiła, że na jej balkonie znajduje się ptak, który wygląda na chorego.
Na miejsce wysłano załogę Ekopatrolu, która 20 minut później zapukała do drzwi mieszkania zgłaszającej.
"Kobieta powiedziała, że szponiasty ptak o szarym umaszczeniu prawdopodobnie uderzył w szklane drzwi balkonu i od tamtego czasu siedzi osowiały i się nie porusza" - opisali strażnicy miejscy.
Właścicielka mieszkania poprowadziła wyposażonych w specjalistyczne rękawice strażników na balkon. Funkcjonariusze bez problemu schwytali samicę krogulca, która nadal wyglądała na oszołomioną.
Uszkodzone skrzydło
"Ptak nie miał widocznych ran. Prawdopodobnie uszkodził skrzydło" - powiedziała cytowana w komunikacie strażniczka, która brała udział w tej interwencji.
Strażnicy przetransportowali samicę krogulca do warszawskiego ZOO i oddali w ręce specjalistów z Ptasiego Azylu. Tam będzie wracać do sił.