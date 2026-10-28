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Praga Południe

Uderzyła w okno, nie mogła dalej lecieć

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Samica krogulca trafiła do Ptasiego Azylu
Chcesz pomóc dzikiemu zwierzęciu? Eksperci radzą, jak zrobić to w bezpieczny sposób
Źródło wideo: Paweł Abramowicz/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska
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Strażnicy miejscy z Ekopatrolu zajęli się samicą krogulca, która uderzyła w okno balkonowe i nie mogła lecieć dalej. Trafiła do Ptasiego Azylu.

W poniedziałek rano, 26 października, do strażników wpłynęło zgłoszenie z Witolina. Mieszkanka budynku z ulicy Sulejkowskiej powiadomiła, że na jej balkonie znajduje się ptak, który wygląda na chorego.

Samica krogulca uderzyła w okno
Samica krogulca uderzyła w okno
Źródło zdjęcia: Straż Miejska

Na miejsce wysłano załogę Ekopatrolu, która 20 minut później zapukała do drzwi mieszkania zgłaszającej.

"Kobieta powiedziała, że szponiasty ptak o szarym umaszczeniu prawdopodobnie uderzył w szklane drzwi balkonu i od tamtego czasu siedzi osowiały i się nie porusza" - opisali strażnicy miejscy.

Właścicielka mieszkania poprowadziła wyposażonych w specjalistyczne rękawice strażników na balkon. Funkcjonariusze bez problemu schwytali samicę krogulca, która nadal wyglądała na oszołomioną.

Uszkodzone skrzydło

"Ptak nie miał widocznych ran. Prawdopodobnie uszkodził skrzydło" - powiedziała cytowana w komunikacie strażniczka, która brała udział w tej interwencji.

Samica krogulca trafiła do Ptasiego Azylu
Samica krogulca trafiła do Ptasiego Azylu
Źródło zdjęcia: Straż Miejska

Strażnicy przetransportowali samicę krogulca do warszawskiego ZOO i oddali w ręce specjalistów z Ptasiego Azylu. Tam będzie wracać do sił.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
zwierzęta w mieścieptakiStraż miejska
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