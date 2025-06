Nad Wisłą pawilon dla tancerzy, w centrum duży teatr. Warszawa inwestuje w kulturę

Tak powstawał gmach MSN w Warszawie Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Kluczowe fakty: Centrum Sinfonia Varsovia, nowe siedziby dla teatrów TR Warszawa i Żydowskiego, remont dotychczasowych siedzib Współczesnego i Guliwera, modernizacja budynków kin Tęcza i Wars to największe inwestycje w infrastrukturę kulturalną w Warszawie.

Bardziej dostępny będzie historyczny budynek PAST-y przy Zielnej, gdzie dwa kolejne piętra zagospodaruje Dom Spotkań z Historią.

Miasto zamierza włączyć się również w remont lokalu po dawnej kawiarni Nowy Świat, który od trzech lat jest pusty.

Centrum Sinfonia Varsovia przy Grochowskiej to zdecydowanie największe wyzwanie inwestycyjne, jakie stoi przed władzami Warszawy. Remont zabytkowych budynków i budowa nowoczesnej sali koncertowej na ponad 1800 osób osób pochłonie około miliarda złotych. Choć miasto wciąż nie dysponuje całą kwotą, w maju ogłosiło przetarg na drugi etap. Pierwszy ma zakończyć się w tym roku.

- Do 2025 roku zostaną oddane trzy budynki zabytkowe, a w nich będą się mieścić dwie sale kameralne, przestrzeń na rezydencje artystyczne, sala prób, przestrzeń edukacyjna, restauracja i kawiarnia - wyliczał podczas spotkania z dziennikarzami Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w ratuszu. Jak dodał, powstanie też "budynek, którego nie widać, a który jest bardzo ważny w kontekście eksploatacji". Pod ziemią. - To serce techniczne Sinfonii Varsovii, które będzie obsługiwać część zabytkową i salę koncertową - wyjaśnił.

Ratusz cały czas negocjuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawę finansowania inwestycji, której koszt można porównywać raczej z budową metra niż jakimkolwiek wydatkiem na infrastrukturę kulturalną. Pierwszy etap (remont trzech starych budynków i budowa podziemnego) miał kosztować 117 milionów złotych, ale wiadomo już, że wykonawca oczekuje więcej. Drugi (budowa nowej sali koncertowej i remont dwóch oficyn) to wydatek szacowany ostrożnie na 855 milionów złotych. Dla porównania: uchodzące za szalenie drogie Muzeum Sztuki Nowoczesnej kosztowało nieco ponad 400 milionów złotych. - Do pełnej realizacji brakuje nam około 180 milionów złotych - przekazał Jóźwik.

Centrum Sinfonia Varsovia - wizualizacje Widok od ul. Grochowskiej Źródło: Atelier Thomas Pucher Widok na narożnik Grochowska/Terespolska Źródło: Atelier Thomas Pucher Wnętrze sali koncertowej Źródło: Atelier Thomas Pucher Hall sali koncertowej Źródło: Atelier Thomas Pucher

TR Warszawa - najpierw zbudują podziemia

Jest nadzieja, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa TR Warszawa, czyli budynku teatru między Muzeum Sztuki Nowoczesnej a Pałacem Kultury. Oferty otwarto w kwietniu, dwie z trzech mieściły się w zaplanowanym budżecie. Najkorzystniejszą złożył Warbud. Firmy zgłaszały oferty na budowę poziomu minus jeden, ale opcja dodatkowa obejmowała także "wyjście" z budynkiem w stanie surowym na powierzchnię.

- W tym tygodniu będziemy podpisywać umowę z generalnym wykonawcą. Jeśli chodzi o wynik przetargu, to byliśmy mil zaskoczeni. Poziom minus jeden zostanie zrealizowany za kwotę 52 milionów złotych. Teren budowy zostanie przekazany 10 lipca. Od tego czasu wykonawca będzie miał 13 miesięcy na realizację. Będziemy analizować sytuację na rynku i podejmować decyzję, czy realizujemy opcje, która była zakładana w przetargu - zapowiedział dyrektor Jóźwik.

Jeśli urzędnicy zdecydują się skorzystać z opcji dodatkowej, to Warbud dostanie kolejne 22 miliony złotych.

Teatr TR Warszawa na wizualizacjach Teatr TR Warszawa na wizualizacjach Źródło: Thomas Phifer and Partners Teatr TR Warszawa na wizualizacjach Źródło: Thomas Phifer and Partners Teatr TR Warszawa na wizualizacjach Źródło: Thomas Phifer and Partners Teatr TR Warszawa na wizualizacjach Źródło: Thomas Phifer and Partners

Teatr Żydowski przeprowadzi się na Wolę

Do 27 czerwca firmy mogą zgłaszać się do udziału w przetargu na budowę Teatru Żydowskiego i Centrum Kultury Jidysz na dwóch kondygnacjach budynku przy Kasprzaka 22, gdzie przez lata działał Teatr Na Woli. Powstaną dwie sale: duża na 350 osób i kameralna na 100 widzów. - Ta druga na tyłach budynku. Tam jest dobudówka typu Lipsk z lat 70. Ona zostanie rozebrana i tam zostanie wybudowana sala kameralna. Budżet zadnia to około 120 milionów złotych - przekazał Artur Jóźwik.

Jak dodał, dzięki aneksowanej umowie na współprowadzenie instytucji, resort kultury przekaże na wyposażenie teatru 25 milionów złotych. - Od momentu podpisania umowy z generalnym wykonawcą będzie on miał 24 miesiące na realizację inwestycji - zapowiedział Jóźwik.

Kontrakt obejmuje też wyremontowanie dwóch górnych kondygnacji budynku na potrzeby Urzędu Pracy, dotychczas zajmował je jeden z banków.

Długa lista prac w Teatrze Współczesnym

Gruntowne zmiany czekają też kamienicę przy Mokotowskiej, w której znajduje się Teatr Współczesny.

- Zmiana będzie dotyczyła kwestii estetycznych, ale też serca teatru. Zakładamy, że w tym roku wyremontowana zostanie elewacja teatru. Będą również zbudowane dźwig techniczny i winda dla publiczności. Dodatkowo teatr uzyska dodatkową przestrzeń na pomieszczenia biurowe. Środki zostaną przeznaczone również na remont foyer, łazienek i technologii sceny, modernizację szatni, sali prób, stanowiska kasowego - wyliczał długą listę zadań dyrektor Biura Kultury. Mimo ogromnej skali remontu, teatr - jak zapewniono - ma działać nieprzerwanie. Większość prac zrealizowana zostanie podczas wakacyjnej przerwy.

Wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra przyznała, że były przymiarki do rozbudowy budynku na działce, gdzie funkcjonuje kameralna Scena w Baraku. - Ale na razie nie mamy tej decyzji podjętej - zastrzegła, jako główną przyczyną podając brak własności do całości terenu, część jest w prywatnych rękach.

Pawilon na bulwarach będzie domem tańca

Na Powiślu toczą się prace w białym pudełkowatym budynku, który przez kilka lat był siedzibą MSN. Zostanie on zaadaptowany na potrzeby Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych. - Budżet zadania jest na poziomie 17 milionów złotych. Zakładamy, że w tym roku zakończą się wszystkie prace, łącznie z zakupem wyposażenia. Na początku przyszłego roku powinna rozpocząć się działalność artystyczna - zapowiedział Artur Jóźwik.

Aldona Machnowska-Góra nie wykluczyła, że w bliżej przyszłości tymczasowy pawilon zastąpi inny budynek. Ale nieprędko. - Dzisiaj kolejnej tak dużej inwestycji nie bylibyśmy w stanie rozpocząć, stąd tak decyzja. Przez najbliższe kilka czy kilkanaście lat pawilon będzie mógł służyć. Mieszkańcy się do niego przyzwyczaili, pokazało to bardzo wysokie uczestnictwo w wydarzeniach MSN-u. To nas skłoniło do tego, żeby zachować go w takiej formie - wyjaśniała wiceprezydentka.

Praca wre również w kinie Tęcza na Żoliborzu. Wszystkie prace budowlane mają zakończyć się w marcu 2026 roku, wtedy rozpocznie się wyposażanie obiektu. Wszystko będzie kosztowało 33 miliony złotych. W kinowych fotelach usiądziemy z końcem przyszłego roku.

W dawnym kinie Wars na Nowym Mieście roboty budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Na razie trwają prace projektowe. - Zakładamy, że w zmodernizowanej przestrzeni powstanie nowa sala kinowa, gdzie będą odbywać się spektakle, koncerty oraz pokazy filmowe - nakreślił Jóźwik. A Machnowska-Góra wyraziła nadzieję, że do projektowanie dobiegnie końca do września. Dopiero wtedy prowadzący inwestycję śródmiejski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami będzie mógł się zabrać za szukanie wykonawcy.

Podkreśliła, że miasto angażuje się także w inwestycje dzielnicowe. - W Wesołej budujemy mediatekę, w Ursusie porządne centrum kultury, prowadzimy też działalność na Żoliborzu, gdzie istniała duża potrzeba dzielnicowej instytucji kultury - dom kultury powstaje przy Śmiałej - wymieniała wiceprezydentka Warszawy.

Większa aktywność Domu Spotkań z Historią w Paście

Główną siedzibą Domu Spotkań z Historią pozostanie kamienica przy Karowej, ale instytucja zwiększy swoją aktywność w budynku tzw. PAST-y przy Zielnej. Obecnie DSH zajmuje tutaj dwa piętra, gdzie mieszczą się: siedziba Archiwum Historii Mówionej, redakcja dwutygodnika.com, zaplecze Nagrody Historycznej Moczarskiego i Warszawskiej Inicjatywy Kresowej. Od przyszłego roku instytucja będzie działać na czterech kondygnacjach.

Zajmie piąte piętro, które w wyniku przerwanego remontu i zadawnionego konfliktu z najemcą znajduje się dziś w stanie surowym: cegła na ścianach, beton na podłodze, w środku konstrukcja antresoli, której - jak usłyszeliśmy - w ogóle nie powinno tam być. Docelowo ten poziom ma być przestrzenią wystawienniczą.

DSH zagospodaruje też sale konferencyjne na czwartym piętrze, w jednym z nich urządzi izbę, w której opowie historię PAST-y - przedwojennego drapacza chmur i areny jednej z najbardziej zaciętych walk podczas Powstania Warszawskiego.

Rozważają przejęcie pechowego lokalu

W ratuszu dojrzewa też kwestia przejęcia remontu dawnej kawiarni Nowy Świat. Inwestycja ta ewidentnie przerosła śródmiejski ZGN. Przestrzeń z interesującą historią, w prestiżowej lokalizacji, tuż obok stacji metra jest niewykorzystana od trzech lat. Dwa tygodnie temu ujawniliśmy, że zerwano umowę z najemcą, który nie przeprowadził remontu i nie rozpoczął działalności. Ten zarzucał urzędnikom brak partnerstwa, wyjaśniał, że skala koniecznych prac okazała się znacznie większa niż pierwotnie planowano, wyliczał, że na czynsz i przygotowania wydał ponad milion złotych.

- Jesteśmy po wstępnych rozmowach. Zastanawiamy się, czy nie przejmiemy tego w zarząd miasta, czy nie jest to za duże (wyzwanie - red.) dla dzielnicy. Myślę, że będziemy musieli znaleźć środki, żeby samemu to wyremontować. To duży lokal, wymaga dużych nakładów - powiedziała Aldona Machnowska-Góra. Wiceprezydentka chciałaby, aby po remoncie lokal przeznaczyć na cel publiczny. Jaki? - Instytucja kultury albo organizacja pozarządowa - odpowiedziała.