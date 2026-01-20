Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji

Odebrał telefon od rzekomego pracownika banku. W kilka godzin stracił oszczędności całego życia Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do policjantów trafiła informacja o oszustwie. Pokrzywdzony 68-latek otrzymał telefon z informacją o tym, że jego pieniądze są zagrożone i żeby ich nie stracić musi je wypłacić, a następnie przekazać kurierowi. Tym sposobem nie tylko miał ocalić oszczędności, ale też pomóc w policyjnej akcji i przyczynić się do zatrzymania przestępców.

Wykonał polecenie dzwoniącego i przekazał w gotówce równowartość prawie 20 tysięcy złotych (dwa tysiące dolarów i ponad 4,3 tysiąca euro) nieznajomemu mężczyźnie.

"Kurier" zatrzymany

Sprawą oszustwa zajęli się funkcjonariusze. "Na podstawie podjętych czynności i ustaleń operacyjnych dotarli do podejrzanego o udział w tym przestępstwie. 29-latek, który przyszedł po odbiór gotówki, został zatrzymany" - poinformowała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Na podstawie zgromadzonych dowodów i zebranego materiału mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Południe w sądzie zdecydowano o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Południe.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta" Źródło: KRP V

OGLĄDAJ: TVN24 HD