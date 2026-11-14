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Praga Południe

Rzucił w barmankę doniczką, bo nie chciała mu sprzedać alkoholu

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Rzucił w barmankę doniczką, został zatrzymany
Rzucił w barmankę doniczką, został zatrzymany
Źródło wideo: KRP Warszawa VII
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VII
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Policjanci z Pragi Południe zatrzymali nietrzeźwego agresora, który zaatakował barmankę w lokalu gastronomicznym. 41-latek nie mógł pogodzić się z tym, że nie kupi więcej alkoholu i zaatakował kobietę. Agresor został zatrzymany i usłyszał już zarzut.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym kliencie, który zaatakował barmankę. Na miejscu najszybciej pojawili się i zainterweniowali pełniący w okolicy służbę funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego. Kryminalni przejęli podejrzanego, 41-latek został zatrzymany.

Zaczął się awanturować, rzucił doniczką

"Mężczyzna był nietrzeźwy i żądał sprzedania mu alkoholu. Kiedy barmanka stanowczo odmówiła, nie potrafił się z tym pogodzić, zaczął się awanturować, po czym rzucił w głowę kobiety doniczką. Poszkodowaną zajął się zespół ratownictwa medycznego. Zatrzymany miał 1,4 promila alkoholu w organizmie" - przekazała oficer prasowa policji na Pradze Południe podinspektor Joanna Węgrzyniak.

Sprawa trafiła do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Tam policjanci przyjęli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przesłuchali świadków i zabezpieczyli pozostałe dowody.

Rzucił w barmankę doniczką, został zatrzymany
Rzucił w barmankę doniczką, został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VII

"Zatrzymany 41-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, dodatkowo czyn ten nosi znamiona występku o charakterze chuligańskim" - podkreśliła podinspektor Węgrzyniak.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe. 

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicja
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