Praga Południe Ruch urzędników w sprawie zabytkowej piekarni Rajcherta. Ogłoszono konkurs Oprac. Katarzyna Kędra |

"O odzyskanie domu walczyłyśmy 67 lat" Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com

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"Dziś ogłosiliśmy konkurs na koncepcję dla Piekarni Rajcherta! To krok w stronę nadania temu wyjątkowemu miejscu nowego życia. Liczymy na zgłoszenia kreatywnych architektów, urbanistów i projektantów, którzy potrafią połączyć historyczny charakter zabytku z nowoczesną funkcją piekarni jako instytucji kultury" - ogłosiła na Facebooku wiceburmistrzyni Pragi Południe Katarzyna Niwińska.

Wnętrza piekarni Rajcherta Źródło zdjęcia: Katarzyna Niwińska, Facebook

Budynek ma być centrum kulturalnym

Z wpisu dowiadujemy się również, że konkurs organizuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ratusza we współpracy z południowopraskim Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami.

"Przedmiotem konkursu jest remont zabytkowej piekarni Rajcherta z rozbudową i nadbudową. Nowy obiekt ma stanowić nowoczesne, lokalne centrum kultury i aktywności mieszkańców o wyrazistej tożsamości wynikającej z historii miejsca. Obiekt ma łączyć codzienny i nieformalny pobyt użytkowników z zaplanowaną działalnością kulturalną, edukacyjną, społeczną, biblioteczną, gastronomiczną i wydarzeniową" - podkreśliła Niwińska.

"Na podstawie koncepcji powstaną projekty wielobranżowe przebudowy zabytkowego budynku piekarni" - zaznaczyła.

Piekarnia Rajcherta na Grochowie Piekarnia Rajcherta na Grochowie Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com Piekarnia Rajcherta na Grochowie Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com Piekarnia Rajcherta na Grochowie Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com Piekarnia Rajcherta na Grochowie Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com Piekarnia Rajcherta na Grochowie Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com Piekarnia Rajcherta na Grochowie Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com

Budynek w rękach urzędu

Przypomnijmy: jesienią 2023 roku władze Pragi Południe informowały o zakupie ponadstuletnich budynków zabytkowej piekarni u zbiegu Grochowskiej i Wiatracznej. Urzędnicy skorzystali z prawa pierwokupu i nabyli nieruchomość, by zapobiec planom budowy apartamentowca, którym sprzeciwiała się lokalna społeczność.

Konkurs architektoniczny był początkowo planowany na 2025 rok, a realizacja miała się odbyć w latach 2025-2028. Koszt szacowano wówczas na 23 miliony złotych.

Podczas wojny w dach trafiła bomba

Budynek zbudowano w latach 1918-1926 na działce kupionej przez Teodora Rajcherta i jego żonę z myślą o piekarni. Tak powstała "Europejska", uznawana wówczas za jedną z najnowocześniejszych warszawskich piekarni. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku w dach trafiła niemiecka bomba. Mieszkanie właścicieli spłonęło, osłabieniu uległa konstrukcja budynku w części północnej. Mimo to, w listopadzie udało się wznowić działalność piekarni. W okupacyjnych warunkach przetrwała niemal do końca lipca 1944 roku. Jej istnienie przerwała śmierć Teodora Rajcherta.

Po wojnie piekarnię przejęła spółdzielnia Społem, następnie Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, która ją zamknęła. Spadkobierczynie Rajcherta przez lata walczyły o odzyskanie budynku, udało im się to dopiero po 67 latach, w 2012 roku. W tym samym czasie budynek wpisano do gminnej ewidencji zabytków, a w 2017 elewacje frontowe piekarni Rajcherta zostały wpisane do rejestru zabytków.

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W grudniu 2019 wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na rozbiórkę piekarni i zastąpienie jej pięciopiętrowym budynkiem, do którego zostałyby włączone dwie elewacje piekarni, brama i część ogrodzenia.

Brama dawnej piekarni Rajcherta Źródło zdjęcia: Katarzyna Niwińska, Facebook

W 2020 roku Ewa Męczyńska, wnuczka praskiego piekarza, mówiła, że rodzina miała różne pomysły na to miejsce. Okazało się, że budynek jest w bardzo złym stanie. Przez brak pieniędzy na renowację spadkobierczynie postanowiły sprzedać.