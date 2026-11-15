Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Ruch urzędników w sprawie zabytkowej piekarni Rajcherta. Ogłoszono konkurs

|
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
"O odzyskanie domu walczyłyśmy 67 lat"
Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Urzędnicy ogłosili konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy zabytkowej piekarni Rajcherta na Grochowie. Władze dzielnicy kupiły obiekt trzy lata temu. Po remoncie miejsce ma być lokalnym centrum kultury.

"Dziś ogłosiliśmy konkurs na koncepcję dla Piekarni Rajcherta! To krok w stronę nadania temu wyjątkowemu miejscu nowego życia. Liczymy na zgłoszenia kreatywnych architektów, urbanistów i projektantów, którzy potrafią połączyć historyczny charakter zabytku z nowoczesną funkcją piekarni jako instytucji kultury" - ogłosiła na Facebooku wiceburmistrzyni Pragi Południe Katarzyna Niwińska.

Wnętrza piekarni Rajcherta
Wnętrza piekarni Rajcherta
Źródło zdjęcia: Katarzyna Niwińska, Facebook

Budynek ma być centrum kulturalnym

Z wpisu dowiadujemy się również, że konkurs organizuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ratusza we współpracy z południowopraskim Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami.

"Przedmiotem konkursu jest remont zabytkowej piekarni Rajcherta z rozbudową i nadbudową. Nowy obiekt ma stanowić nowoczesne, lokalne centrum kultury i aktywności mieszkańców o wyrazistej tożsamości wynikającej z historii miejsca. Obiekt ma łączyć codzienny i nieformalny pobyt użytkowników z zaplanowaną działalnością kulturalną, edukacyjną, społeczną, biblioteczną, gastronomiczną i wydarzeniową" - podkreśliła Niwińska.

"Na podstawie koncepcji powstaną projekty wielobranżowe przebudowy zabytkowego budynku piekarni" - zaznaczyła.

Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Źródło zdjęcia: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga Południe/facebook.com

Budynek w rękach urzędu

Przypomnijmy: jesienią 2023 roku władze Pragi Południe informowały o zakupie ponadstuletnich budynków zabytkowej piekarni u zbiegu Grochowskiej i Wiatracznej. Urzędnicy skorzystali z prawa pierwokupu i nabyli nieruchomość, by zapobiec planom budowy apartamentowca, którym sprzeciwiała się lokalna społeczność.

Konkurs architektoniczny był początkowo planowany na 2025 rok, a realizacja miała się odbyć w latach 2025-2028. Koszt szacowano wówczas na 23 miliony złotych.

Podczas wojny w dach trafiła bomba

Budynek zbudowano w latach 1918-1926 na działce kupionej przez Teodora Rajcherta i jego żonę z myślą o piekarni. Tak powstała "Europejska", uznawana wówczas za jedną z najnowocześniejszych warszawskich piekarni. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku w dach trafiła niemiecka bomba. Mieszkanie właścicieli spłonęło, osłabieniu uległa konstrukcja budynku w części północnej. Mimo to, w listopadzie udało się wznowić działalność piekarni. W okupacyjnych warunkach przetrwała niemal do końca lipca 1944 roku. Jej istnienie przerwała śmierć Teodora Rajcherta.

Po wojnie piekarnię przejęła spółdzielnia Społem, następnie Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, która ją zamknęła. Spadkobierczynie Rajcherta przez lata walczyły o odzyskanie budynku, udało im się to dopiero po 67 latach, w 2012 roku. W tym samym czasie budynek wpisano do gminnej ewidencji zabytków, a w 2017 elewacje frontowe piekarni Rajcherta zostały wpisane do rejestru zabytków.

W grudniu 2019 wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na rozbiórkę piekarni i zastąpienie jej pięciopiętrowym budynkiem, do którego zostałyby włączone dwie elewacje piekarni, brama i część ogrodzenia.

Brama dawnej piekarni Rajcherta
Brama dawnej piekarni Rajcherta
Źródło zdjęcia: Katarzyna Niwińska, Facebook

W 2020 roku Ewa Męczyńska, wnuczka praskiego piekarza, mówiła, że rodzina miała różne pomysły na to miejsce. Okazało się, że budynek jest w bardzo złym stanie. Przez brak pieniędzy na renowację spadkobierczynie postanowiły sprzedać.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Historia WarszawyZabytki
Czytaj także:
Jechał kradzioną Toyotą, został zatrzymany
Nie mógł wyłączyć silnika, grozi mu więzienie
Okolice
Betonowe zapory znikają z dróg łączących się z Krakowskim Przedmieściem
Usuwają betonowe zapory, autobusy wracają na stałe trasy
Śródmieście
Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa
Zderzenie dwóch samochodów, pięć osób w szpitalu
Bemowo
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Uczyli się tu Broniewski i Tony Halik. Ma ponad 100 lat i właśnie przeszła remont
Okolice
Rzucił w barmankę doniczką, został zatrzymany
Rzucił w barmankę doniczką, bo nie chciała mu sprzedać alkoholu
Praga Południe
Pomnik żołnierza pomazany sprayem
Dwa pomniki w Warszawie zdewastowane. Ambasada Ukrainy: przejaw wojny hybrydowej
Śródmieście
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia"
Bez dyplomów, bez odpowiedzi. Sytuacja studentów dawnego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
Zatrzymanie księgowej podejrzanej o oszustwa
Oszustwo na 2,5 miliona i pranie brudnych pieniędzy. Księgowa aresztowana
Śródmieście
Tramwaje wróciły w Aleje Jerozolimskie
Zniknęły ograniczenia prędkości, tramwaje przyspieszyły
Ochota
Narkotyki znalezione przez policję
Trzymał je w szafce pracowniczej. Potem sprawdzili jego mieszkanie
Okolice
Zadzwonił o ataku i mówił o ataku w Krakowie. Został zatrzymany
"Rozważał podobne działania" jak w Krakowie. Usłyszał zarzut
Mokotów
Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A2
Ciężarówka przewróciła się na autostradzie. Ruch został przywrócony
Okolice
Akcja KAS w Wólce Kosowskiej
Handlowali podróbkami. Znaleziono towary warte ponad 40 milionów złotych
Okolice
Zderzenie w miejscowości Księżyki
Zderzenie osobówki i ciężarówki. Jedna osoba została zakleszczona
Okolice
Prace będą prowadzone przed tunelem Wisłostrady
Cztery noce utrudnień na Wisłostradzie. Zwężenie
Śródmieście
Mężczyzna został zatrzymany
Zatrzymali go na podziemnym parkingu. Sprawdzili drugi samochód
Bemowo
Przerwano lądowanie samolotu na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Tuż przed dotknięciem pasa pilot musiał poderwać samolot
Włochy
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
"Gwałtowna reakcja" i rozlane chemikalia w jednym z zakładów
Okolice
Kolejne odrestaurowane elementy Sali Kongresowej
"To już teraz robi wrażenie". Trzaskowski pokazał odnowione detale Sali Kongresowej
Śródmieście
Budowa tunelu w Rembertowie
Przerwa w ruchu pociągów na warszawskiej stacji
Rembertów
Znaleziono ciało mężczyzny z widocznymi obrażeniami (zdjęcie ilustracyjne)
Zabójstwo pod Płockiem. 27-latce grozi dożywocie
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów relacji Białystok- Gliwice (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje 17-latek
Okolice
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Wiceszef kryminalnych oskarżony. Prokuratura zarzuca mu korupcję
Śródmieście
Łoś na Siekierkach
Nietypowa przeszkoda na trasie i "kluczowa reakcja" jednego z kierowców
Mokotów
Desperacka ucieczka, taranowanie radiowozu i narkotyki
Podczas ucieczki staranował w radiowóz i uderzył w ogrodzenie. Był poszukiwany
Okolice
Zaledwie sześć dni po opuszczeniu zakładu karnego zaatakował seniora
Zaatakował mężczyznę na wózku. Sześć dni wcześniej wyszedł z więzienia
Mokotów
Teren dawnej fabryki papieru w Konstancinie-Jeziornie
Deweloper prze do budowy osiedla przy oczyszczalni. Sanepid ostrzega
Dariusz Gałązka
Policjanci zatrzymali pijaną kierującą
"Przestępców łapcie". "Właśnie złapaliśmy". Tak tłumaczyła się pijana kierująca
Białołęka
30-latek został zatrzymany
Wyrzucił z siódmego piętra karabinek. Prosto na przechodnia
Praga Północ
Budynek dawnego Instytutu Żywności i Żywienia
Najpierw remonty za kilka milionów, potem wyprowadzka do innego budynku
Piotr Bakalarski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki