Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno

Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mężczyzna podejrzany o rozbój został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VII
Groził ekspedientce nożem, ukradł z kasy pieniądze, papierosy, kupony na loterie oraz alkohol. Policjanci w tej sprawie zatrzymali 24-latka. Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem.

Do policjantów z Pragi-Południe wpłynęło zgłoszenie o rozboju.

"Jak wynikało z zawiadomienia, do sklepu wszedł mężczyzna, który w ręku trzymał nóż i groził nim ekspedientce, zabrał gotówkę, alkohol, papierosy oraz kupony na loterie. Kobiecie udało się uciec ze sklepu i zamknąć w nim sprawcę. Ten jednak wydostał się przez okno przeznaczone do sprzedaży nocnej" - poinformowała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Po dwóch dniach od zdarzenia policjanci zatrzymali 24-latka.

Rozbój w sklepie
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Źródło: KRP Warszawa VII
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Źródło: KRP Warszawa VII
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Źródło: KRP Warszawa VII
Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VII
Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VII
Mężczyzna został zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa VII

Miał już konflikt z prawem

"Podczas przeszukania piwnicy znaleźli nie tylko odzież, którą miał na sobie podczas dokonywania rozboju, ale też część łupów: alkohol i wyroby tytoniowe" - zaznaczyła Węgrzyniak.

24-latek trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. "Przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy" - dodała policjantka.

Na wniosek prokuratury, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanego. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Południe. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w metrze. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał zarzut
Bielany
Mężczyzna uciekł przed oprawcami przez okno (zdj. ilustracyjne)
Przetrzymywali go w mieszkaniu i okradli, wyskoczył przez okno. Akt oskarżenia
Praga Północ
Policjanci zatrzymali poszukiwanego 32-latka
Sfałszował dane na karnecie, z siłowni wyprowadziła go policja
Okolice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VII

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaRozbójPolicja
Czytaj także:
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
Mokotów
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
W jego mieszkaniu znaleźli 17 wiatrówek. Miał z nich strzelać i się chować
Okolice
Pingwiny w warszawskim zoo
W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak je chronią
Praga Północ
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
Śródmieście
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
Okolice
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Przemarsze i zgromadzenia. W weekend będą utrudnienia
Śródmieście
Wypadek w Błoniu
"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
Filip Czekała
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
Okolice
Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę
Szybko diagnozował auto. Stracił prawo jazdy
Okolice
Woda zalała kilka posesji
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
Okolice
Zapłacił souvenirem przypominającym banknot 200 złotych
Raz się udało, więc wrócił do sklepu z "banknotem"
Okolice
Kierowca przewozu osób wjechał w bok drugiego samochodu
Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala
Wola
Policja poszukuje 17-letniego Wiktora Rosa
Policja szuka 17-letniego Wiktora. Wyszedł z placówki opiekuńczej i zaginął
Praga Północ
Na śliskiej drodze kierowcy zjeżdżali do rowu
Za szybka jazda, szybki efekt. Pięć aut w rowie po serii kolizji
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Okradli wynajmowany apartament i kolegę. Usłyszeli 22 zarzuty
Wola
Jest zgoda na odstrzał dzików pod Warszawą
Jest zgoda na odstrzał 100 dzików pod Warszawą. Będzie więcej
Okolice
Prokuratura i kolej badają okoliczności wypadku w Bierwieckiej Woli
Tragiczny wypadek na stacji kolejowej. Pasażerowie byli "poganiani gwizdkiem"
RADOM
Autostrada
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Trwa przegląd ofert
Okolice
zakupy sklep market kasa shutterstock_1453156733
Drobne kradzieże, potężny lincz. "Znęcanie się"
Bartłomiej Plewnia
Prace w Alei Jana Pawła II
Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Żebry-Idźki
Sześciolatka zginęła po wypadku. Kierowca ciągnika stanie przed sądem
Okolice
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny na działkach. 39-latka z zarzutem
Mokotów
Wypadek w miejscowości Środoń
Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Taksówkarz pomógł pijanym pasażerom. Został pobity
Praga Południe
Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji
Praga Północ
Wypadek w Sulęcinie Włościańskim
33-latek rozbił auto na drzewie. Zginął na miejscu
Okolice
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"
Śródmieście
Zderzenie kilku aut pod Warszawą
Zderzenie kilku aut pod Warszawą, sprawca pijany
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki