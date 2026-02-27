Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno

Do policjantów z Pragi-Południe wpłynęło zgłoszenie o rozboju.
"Jak wynikało z zawiadomienia, do sklepu wszedł mężczyzna, który w ręku trzymał nóż i groził nim ekspedientce, zabrał gotówkę, alkohol, papierosy oraz kupony na loterie. Kobiecie udało się uciec ze sklepu i zamknąć w nim sprawcę. Ten jednak wydostał się przez okno przeznaczone do sprzedaży nocnej" - poinformowała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.
Po dwóch dniach od zdarzenia policjanci zatrzymali 24-latka.
Miał już konflikt z prawem
"Podczas przeszukania piwnicy znaleźli nie tylko odzież, którą miał na sobie podczas dokonywania rozboju, ale też część łupów: alkohol i wyroby tytoniowe" - zaznaczyła Węgrzyniak.
24-latek trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. "Przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy" - dodała policjantka.
Na wniosek prokuratury, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanego. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Południe.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VII