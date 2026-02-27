Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno

Mężczyzna podejrzany o rozbój został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa VII

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do policjantów z Pragi-Południe wpłynęło zgłoszenie o rozboju.

"Jak wynikało z zawiadomienia, do sklepu wszedł mężczyzna, który w ręku trzymał nóż i groził nim ekspedientce, zabrał gotówkę, alkohol, papierosy oraz kupony na loterie. Kobiecie udało się uciec ze sklepu i zamknąć w nim sprawcę. Ten jednak wydostał się przez okno przeznaczone do sprzedaży nocnej" - poinformowała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Po dwóch dniach od zdarzenia policjanci zatrzymali 24-latka.

Rozbój w sklepie Przedmioty zabezpieczone przez policję Źródło: KRP Warszawa VII Przedmioty zabezpieczone przez policję Źródło: KRP Warszawa VII Przedmioty zabezpieczone przez policję Źródło: KRP Warszawa VII Mężczyzna został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa VII Mężczyzna został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa VII Mężczyzna został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa VII

Miał już konflikt z prawem

"Podczas przeszukania piwnicy znaleźli nie tylko odzież, którą miał na sobie podczas dokonywania rozboju, ale też część łupów: alkohol i wyroby tytoniowe" - zaznaczyła Węgrzyniak.

24-latek trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. "Przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy" - dodała policjantka.

Na wniosek prokuratury, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanego. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Południe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Magdalena Gruszczyńska