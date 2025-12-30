Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać

26 grudnia o czwartej rano, podczas patrolu ulicy Stanisławowskiej strażnicy miejscy zauważyli na jezdni kobietę i mężczyznę stojących przy rozbitym samochodzie marki Dodge.
"Mężczyzna miał widoczne ślady krwi w okolicy nosa. Przód auta był całkowicie zniszczony, na jezdnię wyciekały płyny eksploatacyjne, a wokół walały się części. Wystrzeliły również dwie poduszki powietrzne. Z relacji mężczyzny wynikało, że 15 minut wcześniej pożyczył auto mężczyźnie pochodzenia ukraińskiego, który zapłacił mu 200 złotych za możliwość przejażdżki" - relacjonuje w komunikacie referat prasowy stołecznej straży miejskiej.
Nalegali, by nikomu o tym nie mówić
Według relacji pary, nieznajomy długo nie wracał, dlatego wyszli przed blok i tam zastali swoje auto wbite w inny, zaparkowany na skraju drogi samochód.
"Oboje nalegali, by strażnicy pomogli im szybko wezwać lawetę i nikomu nie mówili o całym zajściu. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił też fakt, że od obojga czuć było alkohol. Strażnicy wylegitymowali parę i wezwali na miejsce policję, zabezpieczając jednocześnie teren kolizji. Wezwani na miejsce policjanci potwierdzili nietrzeźwość kobiety i mężczyzny" - wyjaśniono w komunikacie.
Na miejsce kolizji przyjechał technik kryminalistyki, który przeprowadził oględziny auta. "Decyzją oficera dyżurnego policji, obie zastane przez strażników na miejscu zdarzenia osoby zostały zatrzymane" - podsumowała straż miejska.
To, kto i w jakich okolicznościach rozbił auto, ustali policja.
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska w Warszawie