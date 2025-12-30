Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Południe

Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać

Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Źródło: Straż miejska w Warszawie
Strażnicy miejscy patrolujący jedną z ulic na warszawskim Kamionku zauważyli rozbite auto, a obok niego parę, która podała się za jego właścicieli. Mężczyzna i kobieta twierdzili, że samochód rozbił nieznajomy mężczyzna, który za 200 złotych chciał się nim przejechać. Na miejsce wezwano policję.

26 grudnia o czwartej rano, podczas patrolu ulicy Stanisławowskiej strażnicy miejscy zauważyli na jezdni kobietę i mężczyznę stojących przy rozbitym samochodzie marki Dodge.

"Mężczyzna miał widoczne ślady krwi w okolicy nosa. Przód auta był całkowicie zniszczony, na jezdnię wyciekały płyny eksploatacyjne, a wokół walały się części. Wystrzeliły również dwie poduszki powietrzne. Z relacji mężczyzny wynikało, że 15 minut wcześniej pożyczył auto mężczyźnie pochodzenia ukraińskiego, który zapłacił mu 200 złotych za możliwość przejażdżki" - relacjonuje w komunikacie referat prasowy stołecznej straży miejskiej.

Nalegali, by nikomu o tym nie mówić

Według relacji pary, nieznajomy długo nie wracał, dlatego wyszli przed blok i tam zastali swoje auto wbite w inny, zaparkowany na skraju drogi samochód.

"Oboje nalegali, by strażnicy pomogli im szybko wezwać lawetę i nikomu nie mówili o całym zajściu. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił też fakt, że od obojga czuć było alkohol. Strażnicy wylegitymowali parę i wezwali na miejsce policję, zabezpieczając jednocześnie teren kolizji. Wezwani na miejsce policjanci potwierdzili nietrzeźwość kobiety i mężczyzny" - wyjaśniono w komunikacie.

Na miejsce kolizji przyjechał technik kryminalistyki, który przeprowadził oględziny auta. "Decyzją oficera dyżurnego policji, obie zastane przez strażników na miejscu zdarzenia osoby zostały zatrzymane" - podsumowała straż miejska.

To, kto i w jakich okolicznościach rozbił auto, ustali policja.

Zamieć śnieżna w okolicach Mławy
Źródło: TVN24
pc

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska w Warszawie

Straż miejskaKamionek
