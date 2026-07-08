Wykoleił się tramwaj, są utrudnienia
- Na Rondzie Wiatraczna doszło do wykolejenia tramwaju. W związku z tym tramwaje, kursujące w tym rejonie, zostały skierowane na trasy objazdowe - przekazał nam Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.
Tramwaje na objazdach
"W związku z wykolejeniem tramwaju na pętli Wiatraczna i wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej na czas pracy dźwigu, występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 3, 6, 7, 26 oraz 79" - informuje na swojej stronie ZTM.
Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe:
- linie 3, 6, 26, 79 > Gocławek/Wiatraczna: … – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA);
- linia 7 > Gocławek: … – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – RATUSZOWA-ZOO.
Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
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Źródło: tvnwarszawa.pl