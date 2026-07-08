Praga Południe Wykoleił się tramwaj, są utrudnienia

Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie / Facebook

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- Na Rondzie Wiatraczna doszło do wykolejenia tramwaju. W związku z tym tramwaje, kursujące w tym rejonie, zostały skierowane na trasy objazdowe - przekazał nam Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

Tramwaje na objazdach

"W związku z wykolejeniem tramwaju na pętli Wiatraczna i wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej na czas pracy dźwigu, występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 3, 6, 7, 26 oraz 79" - informuje na swojej stronie ZTM.

Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe:

linie 3, 6, 26, 79 > Gocławek/Wiatraczna: … – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA);

linia 7 > Gocławek: … – Kijowska – Targowa – Ratuszowa – RATUSZOWA-ZOO.

Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

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