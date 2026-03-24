Tramwaj uderzył w tył autobusu. Są osoby ranne

Zderzenie autobusu i tramwaju na rondzie Waszyngtona Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Tramwaj linii 24 jadący w kierunku Gocławka zderzył się z autobusem linii 123, jadącym w stronę ulicy Francuskiej. Skład starego typu uderzył w tył autobusu. W autobusie wyłamane zostały drzwi, jest też zbita szyba i uszkodzona karoseria - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Na miejscu pracuje kilka zespołów ratownictwa medycznego, straż pożarna, policja oraz służby techniczne Tramwajów Warszawskich. - Cztery osoby trafiły pod opiekę ratowników - ustalił nasz reporter.

Jak podaje rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, pomocy medycznej potrzebuje jedna osoba podróżująca tramwajem i trzy osoby z autobusu.

Pasażerów czekają utrudnienia w ruchu. "W związku ze zdarzeniem na Rondzie Waszyngtona, występują utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 9 i 24 oraz autobusów linii 123, 138 i 509" - ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego. Zostały one skierowane na trasy objazdowe.

