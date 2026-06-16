Praga Południe Rodzina kaczek w tarapatach. Pomogli pasażerowie, motorniczy i policjanci

Kaczki zostały uratowane Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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Wszystko wydarzyło się na warszawskim Kamionku w rejonie przystanku Gocławska 03 na torowisku tramwajowym w ciągu ulicy Grochowskiej.

Kaczki w pułapce

Kamera umieszczona w kabinie motorniczego tramwaju zarejestrowała kaczą rodzinę przemieszczającą się po torach. Ptaki nie mogły sobie poradzić z wysokim krawężnikiem i wskoczyć na peron przystanku. Znalazły się w pułapce.

Wówczas do akcji wkroczyła kobieta czekająca na tramwaj, która próbowała pomóc maluchom. Po chwili dołączył mężczyzna w motocyklowym kasku. Wreszcie do akcji wkroczyli kolejni pasażerowie, motorniczy, a potem kilku policjantów.

Wspólnymi siłami udało się usunąć kaczki z torowiska i mogły kontynuować swoją wędrówkę.

Warszawska tradycja

Los ptaków żyjących na terenie Warszawy nie jest mieszkańcom obojętny. Miejską tradycją stały się już zorganizowane akcje pomocy nurogęsiom, które co roku, wiosną migrują z Łazienek Królewskich do Wisły. Trasa, którą musza pokonać, jest wyjątkowo niebezpieczna. To m.in. sześć pasów Wisłostrady. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, zwykłych mieszkańców, a także straży miejskiej ruch na ulicy jest wstrzymywany, tak aby każda ptasia rodzina mogła bezpiecznie przez nią przejść.

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