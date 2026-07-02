Praga Południe Repliki broni, policyjne mundury i ponad siedem kilogramów narkotyków Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji VII

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Policjanci badali sprawę małżeństwa, które miało posiadać znaczną ilość narkotyków. "Wiedzieli, że muszą działać szybko, ponieważ istniało duże prawdopodobieństwo, że niebawem narkotyki przejdą w inne ręce i trafią na rynek" - podała podinsp. Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Akcję zaplanowano na terenie ogródków działkowych, bo tam, na jednej z działek, pomieszkiwało małżeństwo.

Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII Policjanci znaleźli 7,5 kg narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VII

Widok policjantów ich zaskoczył

"Kiedy około południa policjanci weszli do domku, para jeszcze spała. Zarówno 40-latek jak i jego 45-letnia żona byli bardzo zaskoczeni, kiedy zobaczyli policjantów. Oczywiście od razu zaprzeczyli, by mieli mieć związek z jakimikolwiek narkotykami i zapewnili, że niczego podobnego nie mają" - przyznała policjantka.

Przeszukano domek wraz z działką i samochód. "Bardzo szybko okazało się, że narkotyki są i jest ich dużo. Amfetamina, mefedron, marihuana, THC, MDMA popakowane były w woreczki, reklamówki, paczki próżniowe oraz metalowe i plastikowe pudełka" - dodała podinsp. Węgrzyniak.

Narkotyki w zamrażalniku, repliki broni i mundury policyjne

Małżeństwo trzymało narkotyki w zamrażalniku swojego mieszkania na Pradze-Południe. Ponadto na ich działce funkcjonariusze znaleźli trzy repliki pistoletów oraz trzy zestawy ćwiczebnych mundurów policyjnych.

Policjanci znaleźli łącznie ponad 7,5 kilogram środków odurzających. Testy wykazały, że było to ponad cztery kilogramy amfetaminy, prawie kilogram i 300 gramów mefedronu, ponad 1700 gramów marihuany oraz 350 gramów THC i prawie 100 gramów MDMA.

Kobieta i mężczyzna zostali zatrzymani, a następnie usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Okazało się, że 40-latek przestępstwo popełnił w warunkach recydywy.

Decyzją sądu zatrzymani spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe.

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