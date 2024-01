Ciężki sprzęt w Parku Skaryszewskim

Trwa remont Parku Skaryszewskiego, który drogowcy rozpoczęli we wrześniu we współpracy z Zarządem Zieleni. Prace weszły na kolejny etap. Nową aleją warszawiacy będą mogli przejść się już wiosną - zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

Park Skaryszewski to perła na mapie Warszawy. W 2009 roku, w czwartej edycji konkursu Briggs&Stratton został uhonorowany tytułem Najpiękniejszego Parku w Polsce, a w edycji Best Park 2009 zajął trzecie miejsce w Europie. W parku rosną wyjątkowe okazy drzew i krzewów - między innymi orzesznik gorzki, kłęki amerykańskie i wiekowe magnolie japońskie.

Aleja będzie wodoprzepuszczalna

Historyczne, ale tylko z wyglądu, będzie też oświetlenie. Betonowe słupy zostaną zastąpione stylizowanymi latarniami, odwzorowującymi pastorały z 1923 roku. Ledowe oświetlenie będzie wyposażone w czujniki ruchu, które będą dostosowywać natężenie światła do liczby spacerowiczów. Takie rozwiązanie będzie działać od godziny 22 do północy i pozwoli zaoszczędzić energię. Od północy do rana, temperatura barwowa zmniejszy się. Dzięki temu, efekt "zanieczyszczenia światłem" będzie mniejszy, a barwa oświetlenia będzie bardziej przyjazna dla zwierząt.