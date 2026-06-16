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Praga Południe

Odkryli poważny problem. Opóźni się remont torowiska na Moście Poniatowskiego

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Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Prace nad nowym torowiskiem w Alejach Jerozolimskich idą pełną parą, ale na Moście Poniatowskiego wykonawca natrafił na poważny problem. Niedziałający system odprowadzania wody prawdopodobnie opóźni termin zakończenia inwestycji.

Tramwajarze zaplanowali na ten rok 36 zadań, w ramach których gruntownie zmodernizują 12 i doraźnie naprawią 15 kilometrów torowisk. Do tego wymienią 30-40 zwrotnic. We wtorek podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz chwalił się, że w tym roku udało się już zakończyć 12 zadań, wszystkie w terminie.

Jednak będzie problem, by dochować terminu przy największej i najtrudniejszej z tegorocznych inwestycji tramwajowych, czyli odbudowie torowiska w osi Alej Jerozolimskich, na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona.

- Ostatnie remonty odbyły się tu, w zależności od fragmentu, w 2007 lub 1998 roku. Nie mogliśmy dłużej czekać - przypomniał Niklewicz. - Jeśli chodzi o zużycie szyny, milimetry dzieliły nas od przekroczenia normy - argumentował, pokazując na dowód wycięty kawałek starego toru, zestawiony z nowym, "prosto z huty". Degradacja była widoczna gołym okiem, nawet dla laika.

Stare odwodnienie nie działa

Na poważny problem wykonawca remontu - Strabag natrafił na Moście Poniatowskiego. Tutaj poza budową nowego torowiska, miał - zgodnie z poleceniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - naprawić dylatację.

- Podczas prac rozbiórkowych dokopaliśmy się do mostowej płyty konstrukcyjnej i odkryliśmy, że rozwiązania zastosowane w roku 2007, podczas ostatniego remontu tej trasy, nie były optymalne. Tam nie działa odwodnienie, woda gromadzi się pomiędzy płytą torowiska a płytą mostową. Izolacja jest całkowicie przegniła od nadmiaru wody. Urządzenia, które miały wodę odprowadzać nie działały od lat, czego można się było dowiedzieć dopiero po skuciu betonu - opisywał Konrad Niklewicz.

Tramwajarze omawiają już z wykonawcą zakres prac dodatkowych. Dopiero, kiedy będzie gotowy plan awaryjny, poinformują o nowym terminie zakończenia inwestycji. Opóźnienie wydaje się nieuniknione. - Planowaliśmy do końca lipca zakończyć prace na moście. Nie wiem, czy ten termin uda się obronić - przyznał Niklewicz.

Poza odcinkiem mostowym, roboty idą zgodnie z harmonogramem. - Prace postępują dobrze, jutro [w środę - red.] oddajemy ruch na rondzie Dmowskiego, będzie możliwy ruch na wprost. Jeżeli chodzi o wymianą torowiska, kruszywa, rozjazdów na tę chwilę trzymamy się terminów i nasze zespoły nie raportują żadnych ryzyk - deklarował wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Przypomnijmy: prace w Alejach Jerozolimskich mają zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia.

Zgrzewają zamiast spawać

Według Niklewicza, dobre tempo udaje się zachować między innymi dzięki zastosowaniu na masową skalę nowatorskiej technologii łączenia szyn (nowatorskiej u tramwajarzy, bo kolejarze stosują ją od lat).

- Odstąpiliśmy od łączenia szyn za pomocą tradycyjnego spawania termitowego, stosujemy zgrzewanie. Tak łączone szyny są dużo bardziej trwałe i redukują ryzyko efektu wybicia - wyjaśniał Konrad Niklewicz. Zalety tej metody to: szybkość i automatyzacja pracy, a potem wyższa wytrzymałość i odporność złączeń.

Zbudują komorę, wymienią tory

Rozpoczęły się również prace w Alei Niepodległości. Niklewicz zachwalał, że inwestycję udało się skoordynować z ciepłownikami.

- Pod ziemią znajduje się kolosalna komora ciepłownicza, która zajmuje praktycznie cały przekrój jezdni i swoją boczną ścianę opiera się o konstrukcję naszego torowiska. Veolia musi tę komerę zrobić od nowa, bo stara nie spełnia parametrów. Korzystając z okazji, że i tak musielibyśmy wyłączyć ruch, wykonamy remont torowiska od ulicy Nowowiejskiej do wiaduktu Armii Ludowej - zapowiedział prezes spółki. Jak dodał, naprawa jest niezbędna, ponieważ torowisko nie ma żadnego odwodnienia przez co tworzą się tzw. wychlapy.

Dzięki oddanemu pod koniec ubiegłego roku odcinkowi na Rakowieckiej, tramwaje omijają tylko dwa przystanki - Główny Urząd Statystyczny i Biblioteka Narodowa. Dalej objazd prowadzi Marszałkowską i Nowowiejską. Pod koniec czerwca zaczną się poważniejsze utrudnienia dla kierowców - zamknięta zostanie jezdnia w stronę Mokotowa, a cały ruch zostanie przerzucony na nitkę wschodnią. Planowo wszystkie prace w Alei Niepodległości potrwają do połowy września.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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