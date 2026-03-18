Praga Południe

Kończą remont budynków. Orkiestra planuje sezon

Wnętrze sali koncertowej
180 milionów złotych na salę dla Sinfonii Varsovii
Źródło: TVN24
Dobiega końca pierwszy etap remontu siedziby Sinfonii Varsovii. W trzech zabytkowych budynkach przewidziano małe sale koncertowe, przestrzeń edukacyjną i kawiarnię. Pierwsze koncerty planowane są we wrześniu.

Przedstawiciele władz Warszawy i dzielnicy Praga Południe, stołecznego konserwatora zabytków i dyrektor orkiestry przedstawili w środę etap prac renowacyjnych w remontowanej siedzibie na Kamionku. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się na placu budowy, przy ulicy Grochowskiej 272, w zabytkowych budynkach, które w 2010 roku zostały przeznaczone dla Sinfonii Varsovii.

W pierwszym etapie inwestycji, który jest realizowany od kilku lat i ma się zakończyć na jesieni tego roku (pierwotnie miał to być wrzesień ubiegłego roku), zostanie wykonana renowacja trzech zabytkowych budynków znajdujących się przy ulicy Grochowskiej.

W maju 2025 roku został ogłoszony przetarg na realizację drugiego etapu inwestycji, w ramach którego zostanie wybudowana duża sala koncertowa na przeszło 1800 miejsc. Ma ona powstać na tyłach działki.

Wizualizacja sali koncertowej
Źródło: Sinfonia Varsovia

Kiedyś pomagano tu zwierzętom

- Gmach główny i budynki boczne, które są obecnie remontowane dla orkiestry Sinfonia Varsovia, są to dawne zabudowania Carskiego Instytutu Weterynarii, powstałe w 1901 roku. Później był to Instytut Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego, a po II wojnie światowej - Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - przypomniał Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. - Cały zespół budynków i teren, na którym się znajdują, jest wpisany do rejestru zabytków - dodał.

Fasada budynku głównego została w latach 50. skuta i wykonana od nowa w najprostszy sposób. Przy okazji trwającego obecnie remontu, bazując na fotografii z 1901 roku z otwarcia instytutu, odtworzono fasadę z oryginalnymi zdobieniami. Z dużym pietyzmem zadbano też o inne zabytkowe elementy budynków, np. stolarkę okienną i drzwiową oraz balustrady i kolumny.

Dołoży się do budowy sali, będzie współprowadzić Sinfonię Varsovię
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dołoży się do budowy sali, będzie współprowadzić Sinfonię Varsovię

Minimum trzy koncerty tygodniowo

Nowe powierzchnie, którymi będzie dysponować orkiestra, mają przełożyć się na szeroki wachlarz działań Sinfonii Varsovii. Oprócz koncertów planowany jest również szereg nowatorskich działań edukacyjnych i popularyzatorskich, o których podczas spotkania mówił dyrektor orkiestry Janusz Marynowski, związany z Sinfonią Varsovią od 39 lat, najpierw jako muzyk, a od 21 lat pełniący funkcję jej dyrektora.

- Mam nadzieję, że za kilka miesięcy tchniemy życie w te budynki. Kiedy się tu przeprowadzaliśmy w 2010 roku, były one w ruinie. Dzięki przyznanym środkom kończy się już ich remont. Planujemy jesienią rozpocząć nasz pierwszy sezon artystyczny w tym miejscu - powiedział Marynowski. - Będziemy organizować co najmniej trzy koncerty w tygodniu. Do tego sporo działań edukacyjnych i prospołecznych. Ideą tego miejsca będzie budowanie wspólnoty wokół piękna, żeby ludzie czuli się tu bezpieczni. A jeżeli później przyjdą na koncert, to będziemy bardzo szczęśliwi - tłumaczył dyrektor orkiestry.

Zaznaczony na zielono zakres działań I etapu inwestycji Sinfonia Varsovia
Źródło: Wizualizacja: Atelier Thomas Pucher

Sale koncertowe, edukacyjne, kawiarnia

- W tej chwili jesteśmy przy końcu pierwszego etapu inwestycji, czyli wyremontowania trzech zabytkowych budynków. W głównym budynku będzie mała sala koncertowa, nasze biura i przestrzenie edukacyjne. W budynku skrzydłowym, po prawej stronie (w dawnej stajni), będzie większa sala koncertowa. W trzecim budynku zaplanowano dużą kawiarnię oraz przestrzeń do zajęć z najmłodszymi słuchaczami, a u nas najmłodszy słuchacz miał trzy miesiące życia - kreślił Marynowski.

Obok kawiarni będzie też przestrzeń, która ma służyć łączeniu sztuk wizualnych z muzyką. Kolejnym nowatorskim działaniem, jaki planuje orkiestra, będą zajęcia dla dzieci i młodzieży niezwiązanych z muzyką.

Drugi etap największym wyzwaniem

Budowa dużej sali koncertowej, która ma powstać na tyłach gmachu głównego, ma rozpocząć się w tym roku. Ukończenie jej budowy planowane jest na przełom lat 2029-2030. Miasto szacuje, że budowa pochłonie co najmniej 855 milionów złotych.

Wizualizacja sali koncertowej
Źródło: Sinfonia Varsovia

Będzie to największa sala koncertowa w Polsce na ponad 1800 miejsc, obok będzie też mniejsza sala kameralna na 400 miejsc. Wyremontowane zostaną też dwa zabytkowe budynki znajdujące się po bokach sali.

Wszystkie obiekty powstają według projektu austriackiej pracowni Atelier Thomas Pucher. Koncepcja domu muzyki za wiszącym murem została wybrana w międzynarodowym konkursie w 2010 roku. Później architekt nieco złagodził wydźwięk projektu, zmieniając materiał ściany okalającej budynki z betonu na półprzeźroczystą siatkę.

Centrum Sinfonia Varsovia - wizualizacja
Źródło: UM Warszawa

Międzynarodowa renoma

Sinfonia Varsovia powstała w kwietniu 1984 roku w wyniku powiększenia Polskiej Orkiestry Kameralnej. Instytucja została pomyślana jako centrum muzyczne oparte na przekonaniu, że muzyka jest najbardziej uniwersalną ze sztuk. Jej trzon stanowi orkiestra symfoniczna, której międzynarodowa renoma i wysoki poziom artystyczny są fundamentem działalności.

Sinfonia Varsovia działa na arenie międzynarodowej, jednocześnie angażując lokalną społeczność i zachęcając ją do udziału w życiu kulturalnym. W ramach Sinfonii Varsovii działają cztery zespoły kameralne: Sinfonia Varsovia String Quintet, Sinfonia Varsovia Brass, Sinfonia Varsovia Wind Quintet oraz najmłodszy Sinfonia Varsovia Camerata. W 2008 roku Sinfonia Varsovia została samorządową instytucją kultury.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Atelier Thomas Pucher

Czytaj także:
Pożar na Białołęce
Płonął blok. Operator dźwigu w szpitalu, ewakuacja mieszkańców
Białołęka
Pożar na Białołęce
Pracownik w potrzasku. Na górze dym, na dole ogień
Białołęka
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa. Jest wyrok
Alicja Glinianowicz
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
Białołęka
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria fałszywych alarmów bombowych w stolicy. Policja: nie było żadnego zagrożenia
Śródmieście
Dziki w Warszawie
"Miejskie dziki" nie boją się ludzi. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o problem warszawski ratusz
Białołęka
Do zderzenia tramwajów doszło na ulicy Grójeckiej
Zderzenie tramwajów na Ochocie. Osiem osób poszkodowanych, trzy w szpitalu
Ochota
Dwie osoby odpowiedzą za zniszczenie ogrodzenia cerkwi
Zostawili bazgroły na ogrodzeniu cerkwi. Dwóch mężczyzn w rękach policji
Praga Północ
Nie żyje ksiądz z Siedlec
Zakonnik i sprzątaczka brutalnie zamordowani. Podejrzany może uniknąć więzienia
Alicja Glinianowicz
Ciężarówka została wyciągnięta z tunelu w Alejach Jerozolimskich
Ciężarówka wbiła się w tunel przy dworcu, kierowca uciekł
Ochota
Stracił prawo jazdy
Pędził 122 km/h, stracił prawo jazdy
Okolice
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki na spornym gruncie. Prokuratura złożyła skargę kasacyjną
Wola
Zatoka autobusowa przy Alei Komisji Edukacji Narodowej
Rozbudowa stacji metra Kabaty, zmiany dla pasażerów i kierowców
Ursynów
Zapory antyterrorystyczne na Trakcie Królewskim
Nowe zapory antyterrorystyczne staną się częścią Traktu Królewskiego
Śródmieście
Ford Mustang we flocie policji
Odebrany pijanemu kierowcy Mustang trafił do policji
Okolice
Kierowniczka marketu została zwolniona (zdj. ilustracyjne)
Poseł interweniował na prośbę kierowniczki marketu. Kobieta została zwolniona
Okolice
Staw w Parku Szymańskiego
Martwe ryby w parku. Dzielnica nie zarybia, więc skąd się wzięły?
Magdalena Gruszczyńska
Uszkodzona szyba
Ostrzelany blok. Na szybach odpryski i przestrzeliny
Okolice
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Awantura w tramwaju, zatrzymany pasażer. "Był agresywny i miał nóż"
Śródmieście
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
Okolice
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w tył ciężarówki. Kierowca "pod wpływem"
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
Praga Północ
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
Bemowo
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
Okolice
Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
Ursynów
Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem
"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych
Okolice
35-latek usłyszał zarzut oszustwa
Kod miał na ręce, tak "kupił" alkohol
Okolice
Policja z jednym z trzech zatrzymanych mężczyzn
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy
Okolice
Zderzenie z karetką na Mokotowie
Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale
Mokotów
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Zatrzymali go po przekroczeniu granicy
Okolice
