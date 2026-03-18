Kończą remont budynków. Orkiestra planuje sezon

180 milionów złotych na salę dla Sinfonii Varsovii Źródło: TVN24

Przedstawiciele władz Warszawy i dzielnicy Praga Południe, stołecznego konserwatora zabytków i dyrektor orkiestry przedstawili w środę etap prac renowacyjnych w remontowanej siedzibie na Kamionku. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się na placu budowy, przy ulicy Grochowskiej 272, w zabytkowych budynkach, które w 2010 roku zostały przeznaczone dla Sinfonii Varsovii.

W pierwszym etapie inwestycji, który jest realizowany od kilku lat i ma się zakończyć na jesieni tego roku (pierwotnie miał to być wrzesień ubiegłego roku), zostanie wykonana renowacja trzech zabytkowych budynków znajdujących się przy ulicy Grochowskiej.

W maju 2025 roku został ogłoszony przetarg na realizację drugiego etapu inwestycji, w ramach którego zostanie wybudowana duża sala koncertowa na przeszło 1800 miejsc. Ma ona powstać na tyłach działki.

Wizualizacja sali koncertowej Źródło: Sinfonia Varsovia

Kiedyś pomagano tu zwierzętom

- Gmach główny i budynki boczne, które są obecnie remontowane dla orkiestry Sinfonia Varsovia, są to dawne zabudowania Carskiego Instytutu Weterynarii, powstałe w 1901 roku. Później był to Instytut Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego, a po II wojnie światowej - Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - przypomniał Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. - Cały zespół budynków i teren, na którym się znajdują, jest wpisany do rejestru zabytków - dodał.

Fasada budynku głównego została w latach 50. skuta i wykonana od nowa w najprostszy sposób. Przy okazji trwającego obecnie remontu, bazując na fotografii z 1901 roku z otwarcia instytutu, odtworzono fasadę z oryginalnymi zdobieniami. Z dużym pietyzmem zadbano też o inne zabytkowe elementy budynków, np. stolarkę okienną i drzwiową oraz balustrady i kolumny.

Minimum trzy koncerty tygodniowo

Nowe powierzchnie, którymi będzie dysponować orkiestra, mają przełożyć się na szeroki wachlarz działań Sinfonii Varsovii. Oprócz koncertów planowany jest również szereg nowatorskich działań edukacyjnych i popularyzatorskich, o których podczas spotkania mówił dyrektor orkiestry Janusz Marynowski, związany z Sinfonią Varsovią od 39 lat, najpierw jako muzyk, a od 21 lat pełniący funkcję jej dyrektora.

- Mam nadzieję, że za kilka miesięcy tchniemy życie w te budynki. Kiedy się tu przeprowadzaliśmy w 2010 roku, były one w ruinie. Dzięki przyznanym środkom kończy się już ich remont. Planujemy jesienią rozpocząć nasz pierwszy sezon artystyczny w tym miejscu - powiedział Marynowski. - Będziemy organizować co najmniej trzy koncerty w tygodniu. Do tego sporo działań edukacyjnych i prospołecznych. Ideą tego miejsca będzie budowanie wspólnoty wokół piękna, żeby ludzie czuli się tu bezpieczni. A jeżeli później przyjdą na koncert, to będziemy bardzo szczęśliwi - tłumaczył dyrektor orkiestry.

Zaznaczony na zielono zakres działań I etapu inwestycji Sinfonia Varsovia Źródło: Wizualizacja: Atelier Thomas Pucher

Sale koncertowe, edukacyjne, kawiarnia

- W tej chwili jesteśmy przy końcu pierwszego etapu inwestycji, czyli wyremontowania trzech zabytkowych budynków. W głównym budynku będzie mała sala koncertowa, nasze biura i przestrzenie edukacyjne. W budynku skrzydłowym, po prawej stronie (w dawnej stajni), będzie większa sala koncertowa. W trzecim budynku zaplanowano dużą kawiarnię oraz przestrzeń do zajęć z najmłodszymi słuchaczami, a u nas najmłodszy słuchacz miał trzy miesiące życia - kreślił Marynowski.

Obok kawiarni będzie też przestrzeń, która ma służyć łączeniu sztuk wizualnych z muzyką. Kolejnym nowatorskim działaniem, jaki planuje orkiestra, będą zajęcia dla dzieci i młodzieży niezwiązanych z muzyką.

Drugi etap największym wyzwaniem

Budowa dużej sali koncertowej, która ma powstać na tyłach gmachu głównego, ma rozpocząć się w tym roku. Ukończenie jej budowy planowane jest na przełom lat 2029-2030. Miasto szacuje, że budowa pochłonie co najmniej 855 milionów złotych.

Będzie to największa sala koncertowa w Polsce na ponad 1800 miejsc, obok będzie też mniejsza sala kameralna na 400 miejsc. Wyremontowane zostaną też dwa zabytkowe budynki znajdujące się po bokach sali.

Wszystkie obiekty powstają według projektu austriackiej pracowni Atelier Thomas Pucher. Koncepcja domu muzyki za wiszącym murem została wybrana w międzynarodowym konkursie w 2010 roku. Później architekt nieco złagodził wydźwięk projektu, zmieniając materiał ściany okalającej budynki z betonu na półprzeźroczystą siatkę.

Centrum Sinfonia Varsovia - wizualizacja Źródło: UM Warszawa

Międzynarodowa renoma

Sinfonia Varsovia powstała w kwietniu 1984 roku w wyniku powiększenia Polskiej Orkiestry Kameralnej. Instytucja została pomyślana jako centrum muzyczne oparte na przekonaniu, że muzyka jest najbardziej uniwersalną ze sztuk. Jej trzon stanowi orkiestra symfoniczna, której międzynarodowa renoma i wysoki poziom artystyczny są fundamentem działalności.

Sinfonia Varsovia działa na arenie międzynarodowej, jednocześnie angażując lokalną społeczność i zachęcając ją do udziału w życiu kulturalnym. W ramach Sinfonii Varsovii działają cztery zespoły kameralne: Sinfonia Varsovia String Quintet, Sinfonia Varsovia Brass, Sinfonia Varsovia Wind Quintet oraz najmłodszy Sinfonia Varsovia Camerata. W 2008 roku Sinfonia Varsovia została samorządową instytucją kultury.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska/b