Wyremontują muszlę koncertową. Zyska dach nad publicznością

Toaleta w Parku Skaryszewskim

"Muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim będzie zmodernizowana" - ogłosił w czwartek mediach społecznościowych burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski. "Ustaliliśmy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków wstępną koncepcję budowy zadaszonej widowni wraz z lokalem usługowym przy Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim. Dzięki temu ten wyjątkowy obiekt będzie mógł znowu służyć mieszkańcom" - poinformował.

Ostatnie wydarzenie na terenie muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim odbyło się w 2018 roku. Od tamtego czasu obiekt jest wyłączony z użytku ze względu na zły stan techniczny. Sama muszla została zabezpieczona, ale całość wymaga gruntownej modernizacji, na którą dotychczas nie było pieniędzy. W ubiegłym roku pojawiła się nadzieja na nowe otwarcie dla tego miejsca. Rada Warszawy przyznała dodatkowe środki na remont muszli.

Koncepcja modernizacji muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim

Zadaszenie nad widownią i kawiarnia

Powstały trzy różne koncepcje modernizacji, które urząd dzielnicy konsultował ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków (Park Skaryszewski znajduje się pod jego ochroną).

- W wyniku spotkań z konserwatorem uzgodniono wstępną koncepcję. W pierwszym kwartale tego roku ZGN Praga Południe planuje ogłoszenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej - mówi nam Michał Szweycer z biura prasowego Urzędu Dzielnicy Praga Południe.

Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg w tym roku, to same prace mogłyby ruszyć już w przyszłym.

Inwestycja za sześć milionów złotych

W ramach modernizacji powstanie zadaszenie nad widownią wraz z budynkiem usługowym, w którym -według założeń - miałby zostać ulokowany lokal gastronomiczny, np. kawiarnia. - Modernizacja zakłada również dostosowanie samej muszli do aktualnych potrzeb - mówi Michał Szweycer. Liczbę miejsc na widowni pod dachem określi dopiero dokumentacja projektowa.

Koszt inwestycji dzielnica oszacowała na około 6 milionów złotych.