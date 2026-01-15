Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Wyremontują muszlę koncertową. Zyska dach nad publicznością

Koncepcja modernizacji muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
Toaleta w Parku Skaryszewskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Dzielnica uzgodniła z konserwatorem zabytków koncepcję modernizacji muszli w Parku Skaryszewskim wraz z budową zadaszenia nad widownią oraz lokalu usługowego. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę projektu budowlanego.

"Muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim będzie zmodernizowana" - ogłosił w czwartek mediach społecznościowych burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski. "Ustaliliśmy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków wstępną koncepcję budowy zadaszonej widowni wraz z lokalem usługowym przy Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim. Dzięki temu ten wyjątkowy obiekt będzie mógł znowu służyć mieszkańcom" - poinformował.

Ostatnie wydarzenie na terenie muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim odbyło się w 2018 roku. Od tamtego czasu obiekt jest wyłączony z użytku ze względu na zły stan techniczny. Sama muszla została zabezpieczona, ale całość wymaga gruntownej modernizacji, na którą dotychczas nie było pieniędzy. W ubiegłym roku pojawiła się nadzieja na nowe otwarcie dla tego miejsca. Rada Warszawy przyznała dodatkowe środki na remont muszli.

Koncepcja modernizacji muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
Koncepcja modernizacji muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim
Źródło: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy/Facebook.com

Zadaszenie nad widownią i kawiarnia

Powstały trzy różne koncepcje modernizacji, które urząd dzielnicy konsultował ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków (Park Skaryszewski znajduje się pod jego ochroną).

- W wyniku spotkań z konserwatorem uzgodniono wstępną koncepcję. W pierwszym kwartale tego roku ZGN Praga Południe planuje ogłoszenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej - mówi nam Michał Szweycer z biura prasowego Urzędu Dzielnicy Praga Południe.

Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg w tym roku, to same prace mogłyby ruszyć już w przyszłym.

Inwestycja za sześć milionów złotych

W ramach modernizacji powstanie zadaszenie nad widownią wraz z budynkiem usługowym, w którym -według założeń - miałby zostać ulokowany lokal gastronomiczny, np. kawiarnia. - Modernizacja zakłada również dostosowanie samej muszli do aktualnych potrzeb - mówi Michał Szweycer. Liczbę miejsc na widowni pod dachem określi dopiero dokumentacja projektowa.

Koszt inwestycji dzielnica oszacowała na około 6 milionów złotych.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy/Facebook.com

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Narkotyki ukryte w przesyłce kurierskiej ujawnione w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
Narkotyki w paczce dla cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka
Dwa ze 125 skontrolowanych nośników było legalnych
Skontrolowali 125 reklam. 123 były nielegalne. Funkcjonują "w stanie faktycznej bezkarności"
Mateusz Mżyk
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Będzie nowe przejście przez Jerozolimskie. Rok na projekt
Śródmieście
UW
Przypadki groźnego wirusa na Uniwersytecie Warszawskim
Śródmieście
Dyspozytor numeru 112 (zdjęcie ilustracyjne)
Siedmiolatek uratował siebie i mamę. "Zachował zimną krew"
Napis LXXX na witrynie cukierni na Saskiej Kępie
Napis cukierni oburzył i musi zniknąć. Konserwator: nie było pozwolenia
Praga Południe
Szopka betlejemska okradziona
Osioł nie powstrzymał intruza. Z szopki skradziono skarbonki
Wypadek w Markach
Autobus zderzył się z samochodem. Ranni
Zima w Warszawie, 15 stycznia 2026 r.
Ulice odśnieżone, na chodnikach gorzej
Śródmieście
KM i SKM - zmiany w rozkładach (zdj. ilustracyjne)
Awaria rozjazdu i opóźnione pociągi
Komunikacja
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Ukradł alkohol, gazem zaatakował ochroniarza
Bemowo
Zatrzymani odpowiedzą za brutalną napaść na 17-latka
Zaprosili 17-latka na spotkanie i brutalnie pobili. Wszystko nagrywali
Domek Mauretański na Mokotowie
Gołębnik odnowiony, czas na Domek Mauretański
Mokotów
Komunikacja miejska w ferie zimowe
Będzie mniej autobusów, rzadziej pojadą tramwaje i metro
Komunikacja
Ukrywał się w chatce na skraju lasu
Na skraju lasu zbudował domek, by uniknąć więzienia
Trudna sytuacja na kolei, opóźnione pociągi
Śnieg i marznący deszcz uszkodziły sieć trakcyjną
Trudne warunki pogodowe na Lotnisku Chopina
Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina
Włochy
Utrudnienia na S8 pod Wyszkowem (zdj. ilustracyjne)
Wypadki na S8 i S17, są ranni
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Zatrzymany na lotnisku, był poszukiwany czerwoną notą
Trudne warunki na trasie S2
"Warszawa jeździ wolniej". Trudne warunki i korki w całym mieście
Śródmieście
Trasa narciarstwa biegowego w KPN
Przygotowali trasę dla narciarzy biegowych
Tarcze TBM do budowy tuneli metra (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Jest już harmonogram
Dariusz Gałązka
Sala Sądu Rejonowego w Kozienicach
Ksiądz był oskarżony o molestowanie siedmiolatka. Prawomocny wyrok
shutterstock_2416822315_1
Dwaj urzędnicy skarbówki odpowiedzą za przyjmowanie łapówek
Mokotów
Trwa poszukiwanie domów dla psów ze Schroniska Kocham Psisko (zdjęcie ilustracyjne)
Likwidują schronisko. Na pomoc czeka blisko 80 psów
Alicja Glinianowicz
Problem z odbiorem śmieci w gminie Lesznowola
"Od Wigilii nie było u nas śmieciarki"
Alicja Glinianowicz
Pożar hali produkcyjnej w Mińsku Mazowieckim
Spłonęła hala, straty oszacowano na 50 milionów. Koniec śledztwa
Muzeum Literatury w Warszawie
Struzik zignorował Cienkowską. Dyrektorka powołana wbrew ministerstwu
Piotr Bakalarski
W weekend WKD planuje prace na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy dni ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD
Szambiarki muszą wywozić nieczystości z Białołęki do odległych zlewni (zdj. ilustracyjne)
Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki