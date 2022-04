Dzielnicowi radni PiS-u apelują o pas dla samochodów w ciągu planowanej Trasy Tysiąclecia

Po propozycji ratusza w sprawie nowego kształtu Trasy Tysiąclecia, radni Prawa i Sprawiedliwości z Pragi Południe razem z wiceministrem sprawiedliwości zaapelowali, by w toku konsultacji cały ciąg trasy miał pas drogowy dla samochodów. Ich zdaniem to odkorkowałoby ulicę Targową.

Trasa Tysiąclecia, planowana od czasów PRL, miała łączyć Pragę Południe i Pragę Północ. Trzypasmowa droga miała tworzyć prawobrzeżną część obwodnicy śródmiejskiej. Teraz ratusz proponuje rowerostradę, linię tramwajową, zieleń, place, lokalne drogi dla samochodów, jednak tylko na wybranych odcinkach. Pod torami kolejowymi przy Dworcu Wschodnim trasa biegłaby w tunelu. Ruszyły już konsultacje społeczne w tej sprawie. Powrotu koncepcji drogi dla samochodów chcą radni PiS.

Trasa Tysiąclecia - wizualizacje zagospodarowania przestrzeni Trasa Tysiąclecia - wizualizacja | Urząd m.st. Warszawy Trasa Tysiąclecia - wizualizacja | Urząd m.st. Warszawy Trasa Tysiąclecia - wizualizacja | Urząd m.st. Warszawy Trasa Tysiąclecia - wizualizacja | Urząd m.st. Warszawy Trasa Tysiąclecia - wizualizacja | Urząd m.st. Warszawy Placyk Tysiąclecia - wizualizacja | Urząd m.st. Warszawy

- Okazuje się, że Rafał Trzaskowski proponuje dzisiaj, by ta ważna trasa, która miałaby doprowadzić do odkorkowania Targowej, do stworzenia połączenia między Pragą Północ i Pragą Południe, nie będzie w taki sposób zrealizowana, jaki zapowiadano od kilkudziesięciu lat, czyli klasycznego połączenia drogowego. Ma być to połączenie rowerowe - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji wiceszef MS Sebastian Kaleta, były radny miejski. Przypomniał, że wciąż miasto nie dokończyło obwodnicy śródmiejskiej, która to inwestycja została zarzucona.

- Trasa Tysiąclecia tak naprawdę mogłaby być taką skromną nagrodą pocieszenia dla mieszkańców Pragi, ale niestety taką nie będzie - powiedział Kaleta. Podkreślił, że trasę planowano jako wielopasmową, a w zaproponowanej przez ratusz koncepcji jest miejsce tylko dla rowerów.

Radni apelują o porozumienie w sprawie pełnometrażowej drogi

- Rafał Trzaskowski prawobrzeżnej Warszawie proponuje kładkę rowerową, proponuje Trasę Tysiąclecia jako trasę rowerową, a nie realizuje tych inwestycji, które są dla mieszkańców Pragi naprawdę ważne - zaznaczył i dodał, że sam uwielbia jeździć na rowerze, ale uważa, że trochę przesadnie do tych inwestycji Rafał Trzaskowski podchodzi. Zaapelował, aby w toku konsultacji cały ciąg Trasy Tysiąclecia miał w pełni zrealizowany pas drogowy, pas dla samochodów, tak, żeby ulica Targowa mogła być bardziej przepustowa. - Obawiamy się, że za chwilę będzie propozycja, żeby właśnie ulicę Targową zwęzić - zaznaczył Kaleta i podkreślił, że ciągle łamane są obietnice wobec prawobrzeżnej Warszawy. Tam, gdzie są duże inwestycje, remont wiaduktu w ciągu Paryskiej, Wybrzeże Szczecińskie, to są inwestycje, które wspiera rząd, a nie bezpośrednio Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy. W prawobrzeżnej Warszawie największe propozycje inwestycyjne miasta to są inwestycje wyłącznie rowerowe - podkreślił.

Do mieszkańców obu Prag zaapelował radny Damian Kowalczyk. - Apelujemy do mieszkańców obu Prag, wszystkich prażan, by uczestniczyli w tych konsultacjach społecznych, zablokowali tę inwestycję w postaci rowerostrady i wypracowali wspólne porozumienie odnośnie utworzenia pełnometrażowej drogi oraz ewentualnej dla rowerów - powiedział na konferencji.

Trasa Tysiąclecia - lokalizacja Trasa Tysiąclecia - obszar opracowania | Urząd m.st. Warszawy Trasa Tysiąclecia - planowany układ komunikacji miejskiej | Urząd m.st. Warszawy Trasa Tysiąclecia - planowane drogi rowerowe | Urząd m.st. Warszawy

"Oczekujemy, że miasto zastanowi się nad koncepcją"

O nowej koncepcji Trasy Tysiąclecia mówił też radny Paweł Szabłowski.

- Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że w ramach tej proponowanej konsultacji na tym obszarze, gdzie miała być przeprowadzona duża trasa, nagle pojawia się po stronie Pragi Południe kilkanaście nowych obiektów. To są głównie obiekty mieszkalne. W samej bliskości Dworca Wschodniego, tuż przy samych torach, przy wielkiej składnicy kolejowej ma powstać akademik. To nie jest miejsce odpowiednie, żeby taką infrastrukturę budować - podkreślił.

Przypomniał, że ta propozycja rozbiega się z tym, co jeszcze dosłownie dwa tygodnie temu mówiły władze dzielnicy o tzw. bazarze Rogatka. - Władze dzielnicy nas informowały, że w tym roku rozpoczną się prace dotyczące aktywności lokalnej – bazaru Rogatka. Zgodnie z tą propozycją, którą miasto dzisiaj składa, ma tam powstać obiekt mieszkaniowy, a po bazarze Rogatka ma przebiegać fragment linii tramwajowej - podkreślił. Wspomniał też, że przy okazji rozmów dotyczących tworzenia trzeciej linii metra, tej odnogi linii metra na Gocław, mówiło się o tym, że ta linia metra jest mało rentowna, ponieważ będzie nią jeździło za mało ludzi z uwagi na jej przebieg. - A tymczasem miasto samo proponuje jeszcze dodatkową linię tramwajową i będzie zabierać potencjalnych pasażerów - powiedział. - Dlatego my jako radni dzielnicy obiecujemy, że będziemy aktywnie brać udział w tych konsultacjach, będziemy dopytywać o wiele elementów miasto i oczekujemy też, że miasto też po prostu zastanowi się nad koncepcją, bo naprawdę myślę, że są ważniejsze elementy do realizacji teraz na terenie choćby Pragi Południe - podsumował.

Nowa koncepcja zagospodarowania Trasy Tysiąclecia jest prezentowana mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych, które potrwają do 30 kwietnia. W ich ramach we wtorek 12 kwietnia odbędzie się spotkanie online. Zostaną zorganizowane też dwa dyżury stacjonarne: 21 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 30 przy ulicy Kawęczyńskiej 2 i 28 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. Więcej informacji można znaleźć na stronie konsultacji społecznych miasta.

Trasa Tysiąclecia - fragmenty przebiegu Trasa Tysiąclecia - fragment przekroju | Urząd m.st. Warszawy Trasa Tysiąclecia - fragment przekroju | Urząd m.st. Warszawy

Autor:katke

Źródło: PAP