Wróciła ze spaceru do domu. Po ścianie chodził ptasznik olbrzymi

Jak przekazał rzecznik stołecznej straży miejskiej Jerzy Jabraszko, pewna mieszkanka osiedla na Pradze Południe wróciła ze spaceru do domu przy ulicy Łukowskiej. - W pewnym momencie kobieta zamarła z przerażenia, bo na ścianie siedział wielki, włochaty pająk. Pojawił się on w mieszkaniu podczas jej nieobecności - przekazał Jabraszko.

"Wielki, włochaty pająk"

Strażnik dodał, że nieproszony gość chodził po ścianie w przedpokoju. - To nie był zwykły pająk, z którymi spotykamy się na co dzień. Kobieta na wszelki wypadek wycofała się na klatkę schodową i zadzwoniła po pomoc do straży miejskiej - poinformował rzecznik.

Występuje w Brazylii

Ptasznik olbrzymi to pająk, który należy do największych współcześnie żyjących pajęczaków. Rozpiętość odnóży dorosłej samicy dochodzi do nawet 30 centymetrów, a długość ciała mierzy do 10 centymetrów.