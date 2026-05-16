Praga Południe

Pochylnia pieszo-rowerowa połączyła Ostrobramską z Kinową

Pochylnia dla pieszych i rowerzystów połączyła Ostrobramską z ulicą Kinową
Wiadukt na Przyczółku Grochowskim już otwarty
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM
Drogowcy pokazali, jak wygląda ukończona pochylnia dla pieszych i rowerzystów, która połączyła Ostrobramską z ulicą Kinową. Nie trzeba już nadkładać drogi, każdy może wygodnie przejść na drugą stronę Alei Stanów Zjednoczonych.

Przyczółek Grochowski to ważny punkt nie tylko dla kierowców, ale też dla pieszych, między innymi ze względu na obecność przystanków obsługujących liczne linie autobusowe.

Wcześniej tylko schody

Wcześniej najprostsza droga prowadziła tu schodami. Dla wielu była trudna, wręcz nie do pokonania. Drogowcy przypomnieli, że musiały ją omijać osoby z niepełnosprawnością czy rodzice z dziećmi w wózkach.

Źródło zdjęcia: ZDM Warszawa

Pochylnia między ulicami Międzyborską a Rozłucką rozwiązała ten problem. Wytyczono na niej ciąg pieszo-rowerowy, który rozpoczyna się przy przejściu podziemnym i prowadzi do wiaduktu (na którym jego bieg się nie kończy).

Źródło zdjęcia: ZDM

Oprócz tego, od strony ulicy Kinowej do wiaduktu prowadzi wyremontowany chodnik oraz nowa droga dla rowerów. "Połączyliśmy ją z infrastrukturą rowerową w rejonie ul. Rozłuckiej. Wzdłuż Ostrobramskiej nowy ciąg pieszo-rowerowy rozdziela się na chodnik i drogę dla rowerów, kończącą się przejazdem przez ul. Międzyborską" - podkreślił ZDM.

Odcinki przy pochylni to kolejne części powiększającej się infrastruktury rowerowej na Pradze-Południe. W tej okolicy wcześniej rozrosła się między innymi w Alei Stanów Zjednoczonych, na Ostrobramskiej czy Grenadierów.

Źródło zdjęcia: ZDM

"To jeszcze nie koniec tras w tym rejonie. Planujemy działania na odcinku Międzyborska-Grenadierów. Wybudujemy tam drogę dla rowerów, która scali istniejące fragmenty. Droga dla rowerów po zachodniej stronie Trasy Łazienkowskiej zostanie połączona z istniejącą trasą wzdłuż Ostrobramskiej aż do Płowieckiej" - zapowiedział ZDM.

W maju zeszłego roku ZDM informował, że wykonawcą została firma Strabag, a nowy obiekt kosztował ponad 4,8 miliona złotych.

Katarzyna Kędra
