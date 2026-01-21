Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"

Sprawa rozpoczęła się, gdy kilka miesięcy temu na gorącym uczynku policjanci zatrzymali jednego z podejrzanych, usiłujących dokonać kradzieży z włamaniem samochodu marki Dacia Lodgy.
Mężczyzna, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, został aresztowany. Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością samochodową.
"Wiedział, że może być poszukiwany"
Z informacji mundurowych wynikało, że podejrzany nie działał sam. Do akcji weszli policjanci z grupy "Kobra".
"Ustalenia doprowadziły ich do 25-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna przez jakiś czas ukrywał się, doskonale wiedział, że może być w związku z tym zdarzeniem poszukiwany przez policję, co zresztą przyznał podczas zatrzymania" - opisała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.
25 latek, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, usłyszał zarzut usiłowania wspólnie i w porozumieniu kradzieży z włamaniem samochodu. "I podobnie jak wcześniej wspólnik, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany" - dodała Węgrzyniak.
Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa- Praga Południe.
