Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"

Policja zatrzymała mężczyznę
29.03.2025 | Coraz mniej jest w Polsce kradzieży samochodów, ale policja wciąż znajduje kolejne dziuple
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który próbował ukraść samochód. Wiedzieli jednak, że nie działał sam. Drugi z podejrzanych wpadł w ręce "Kobry". Obaj usłyszeli zarzut i trafili do aresztu.

Sprawa rozpoczęła się, gdy kilka miesięcy temu na gorącym uczynku policjanci zatrzymali jednego z podejrzanych, usiłujących dokonać kradzieży z włamaniem samochodu marki Dacia Lodgy.

Mężczyzna, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, został aresztowany. Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością samochodową.

"Wiedział, że może być poszukiwany"

Z informacji mundurowych wynikało, że podejrzany nie działał sam. Do akcji weszli policjanci z grupy "Kobra".

"Ustalenia doprowadziły ich do 25-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna przez jakiś czas ukrywał się, doskonale wiedział, że może być w związku z tym zdarzeniem poszukiwany przez policję, co zresztą przyznał podczas zatrzymania" - opisała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

Policja zatrzymała mężczyznę
Policja zatrzymała mężczyznę
Źródło: KRP Warszawa VII

25 latek, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, usłyszał zarzut usiłowania wspólnie i w porozumieniu kradzieży z włamaniem samochodu. "I podobnie jak wcześniej wspólnik, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany" - dodała Węgrzyniak.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa- Praga Południe.

Autorka/Autor: mg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa VII

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiesamochódPolicja
Czytaj także:
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
Śródmieście
Ferie zimowe
Warszawa bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też wyznaczonych miejsc dla sanek
Ochota
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na torach, opóźnione pociągi regionalne
Rembertów
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
TVN24
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
"Widziałam, jak krew leci mu po plecach". Świadkowie opisują zabójstwo
Śródmieście
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego
Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa
Ursynów
Opóźnione są pociągi
Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej
Ochota
Zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego
"Żyletkowiec" został zabytkiem
Śródmieście
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
Ursynów
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
Klaudia Kamieniarz
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
Praga Południe
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
Śródmieście
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
Ponad 700 kontroli, zatrzymane trzy prawa jazdy, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty - to efekty pierwszej w tym roku akcji kontroli aut przewozu osób
700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty
Śródmieście
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
Okolice
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
Targówek
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia
Żoliborz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
Włochy
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów. Na torach doszło do wypadku
Ochota
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
Włochy
Sprawa Kajetana P.
Wraca sprawa Kajetana P. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację
Wola
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Złamał sądowy zakaz, zginęło pięć osób. Kierowca oskarżony
Okolice
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
Włochy
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
Włochy
Jedno z aut dachowało
Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje
Praga Południe
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
Śródmieście
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
Okolice
Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli
Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki