Drogie zegarki, dane innej osoby i akcja policji
Funkcjonariusze badali sprawę osoby odpowiedzialnej za wyłudzanie sprzętu elektronicznego na szkodę firmy telekomunikacyjnej.
"Z ustaleń policjantów wynikało, że złożono zamówienie na dwa zegarki o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Przesyłka miała zostać dostarczona za pośrednictwem firmy kurierskiej. Z kurierem skontaktował się mężczyzna, który nalegał na osobisty odbiór przesyłki na terenie Warszawy" - podała podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
Funkcjonariusze obserwowali miejsce przekazania paczki.
Zatrzymany na gorącym uczynku
Zatrzymali 68-latka, gdy próbował odebrać paczkę przy użyciu cudzych danych. Śledztwo wykazało, że umowę z firmą telekomunikacyjną sfałszowano, wykorzystując tożsamość innej osoby.
"Mężczyzna posiadał telefon komórkowy z aplikacją służącą do generowania podrobionych dokumentów tożsamości. W celu uwiarygodnienia swojej tożsamości okazał kurierowi wygenerowany dokument" - dodała podkom. Kaczyńska.
Został zatrzymany. Był poszukiwany na podstawie dwóch nakazów doprowadzenia oraz dwóch listów gończych. Usłyszał zarzuty usiłowania dokonania oszustwa. Teraz najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.
Sprawę prowadzą policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie.