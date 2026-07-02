Praga Południe Drogie zegarki, dane innej osoby i akcja policji Oprac. Alicja Glinianowicz |

Analityczka o oszustwach internetowych i działaniach hakerów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Funkcjonariusze badali sprawę osoby odpowiedzialnej za wyłudzanie sprzętu elektronicznego na szkodę firmy telekomunikacyjnej.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że złożono zamówienie na dwa zegarki o wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Przesyłka miała zostać dostarczona za pośrednictwem firmy kurierskiej. Z kurierem skontaktował się mężczyzna, który nalegał na osobisty odbiór przesyłki na terenie Warszawy" - podała podkom. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusze obserwowali miejsce przekazania paczki.

Zatrzymany na gorącym uczynku

Zatrzymali 68-latka, gdy próbował odebrać paczkę przy użyciu cudzych danych. Śledztwo wykazało, że umowę z firmą telekomunikacyjną sfałszowano, wykorzystując tożsamość innej osoby.

"Mężczyzna posiadał telefon komórkowy z aplikacją służącą do generowania podrobionych dokumentów tożsamości. W celu uwiarygodnienia swojej tożsamości okazał kurierowi wygenerowany dokument" - dodała podkom. Kaczyńska.

Został zatrzymany. Był poszukiwany na podstawie dwóch nakazów doprowadzenia oraz dwóch listów gończych. Usłyszał zarzuty usiłowania dokonania oszustwa. Teraz najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

Sprawę prowadzą policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie.

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