Kobieta zbierała z trawnika rozsypane banknoty. Obok, na skrzyżowaniu, grupa ludzi robiła to samo

Kilka osób zbierało banknoty rozsypane na chodniku i trawniku. Zauważyli to strażnicy miejscy. Żaden ze zbieraczy nie przyznał się do zguby. Pieniądze czekają na właściciela.

Strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego po południu 4 sierpnia patrolowali Gocław. Przejeżdżając ulicą Fieldorfa zauważyli pochyloną nad trawnikiem kobietę, która zbierała rozsypane banknoty. Obok, przy skrzyżowaniu z ulicą Abrahama grupka ludzi robiła to samo.

"Strażniczka podeszła do osób zajętych zbieraniem pieniędzy i zapytała, co się wydarzyło oraz do kogo należą banknoty. Żaden ze zbieraczy nie znał odpowiedzi na te pytania. Nikt też nie przyznał, że jest ich właścicielem" - informują stołeczni strażnicy miejscy.