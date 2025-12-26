Logo TVN Warszawa
Praga Południe

73-latek nie żyje. Poślizgnął się na warstwie lodu, spadł z pierwszego piętra

73-latek wypadł za barierki oblodzonego balkonu
73-latek wypadł z balkonu mieszkania na ul. Kordeckiego i zginął na miejscu
Źródło: TVN24
Mężczyzna stracił równowagę i wypadł za barierkę balkonu mieszkania na Pradze-Południe. Poszkodowanemu pomocy udzielali ratownicy medyczni, lecz 73-latek zginął na miejscu.

Jak relacjonował na antenie TVN24 Jan Piotrowski, 73-letni mężczyzna w piątek po godzinie 13 wyszedł na balkon swojego mieszkania przy ulicy Kordeckiego na warszawskiej Pradze-Południe, po czym poślizgnął się na warstwie lodu i wypadł przez barierkę. Balkon znajdował się na pierwszym piętrze kamienicy.

Na miejscu szybko pojawiły się służby i pogotowie ratownictwa medycznego, ale życia mężczyzny nie udało się uratować.

Gołoledź w Warszawie i okolicach

W związku z marznącą mżawką na ulicach i chodnikach stolicy pojawiła się gołoledź. Około południa miasto zadysponowało 170 pługoposypywarek do walki z cienką warstwą lodu na jezdniach. Jak ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, w Warszawie i okolicach służby odnotowały kilkadziesiąt zgłoszeń o wypadkach i kolizjach.

Pługoposypywarka na ulicy w Warszawie
"Ludzie ledwo chodzą". Niebezpiecznie w stolicy
Śródmieście
Zderzenie na trasie S7
Wypadki i kolizje, gołoledź na drogach. Ostrzeżenie IMGW
Okolice
Auta wypadają z drogi
Gołoledź na A1, auta wypadają z drogi
TVN24

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał całodniowe ostrzeżenie pierwszego stopnia o marznących opadach dla terenu Warszawy, ale również dla 14 województw.

pc

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Warszawa
