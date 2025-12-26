73-latek nie żyje. Poślizgnął się na warstwie lodu, spadł z pierwszego piętra

73-latek wypadł z balkonu mieszkania na ul. Kordeckiego i zginął na miejscu Źródło: TVN24

Jak relacjonował na antenie TVN24 Jan Piotrowski, 73-letni mężczyzna w piątek po godzinie 13 wyszedł na balkon swojego mieszkania przy ulicy Kordeckiego na warszawskiej Pradze-Południe, po czym poślizgnął się na warstwie lodu i wypadł przez barierkę. Balkon znajdował się na pierwszym piętrze kamienicy.

Na miejscu szybko pojawiły się służby i pogotowie ratownictwa medycznego, ale życia mężczyzny nie udało się uratować.

Gołoledź w Warszawie i okolicach

W związku z marznącą mżawką na ulicach i chodnikach stolicy pojawiła się gołoledź. Około południa miasto zadysponowało 170 pługoposypywarek do walki z cienką warstwą lodu na jezdniach. Jak ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, w Warszawie i okolicach służby odnotowały kilkadziesiąt zgłoszeń o wypadkach i kolizjach.

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał całodniowe ostrzeżenie pierwszego stopnia o marznących opadach dla terenu Warszawy, ale również dla 14 województw.

