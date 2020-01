Aktywiści nie chcą zmian na linii 102. "Mieszkańcy mają prawo do dobrego transportu"

102 z Grochowa do Śródmieścia

Przeciwnicy zmian założyli inicjatywę pod nazwą "Silna linia 102". Chcą, aby autobusy z Grochowa i Saskiej Kępy nawet po otwarciu metra dojeżdżały do centrum, między innymi w okolice placu Grzybowskiego oraz Uniwersytetu. Żądają ponadto, aby poprawić częstotliwość kursowania linii 102 - co 12 minut w godzinach szczytu, co 15 poza szczytem oraz co 20 minut w soboty i dni świąteczne. Postulują również, aby linię obsługiwały bezemisyjne pojazdy elektryczne, a także aby wprowadzane zmiany były promowane wśród mieszkańców Grochowa i Saskiej Kępy.