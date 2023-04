Zajął się kołem, z auta zniknęła torba z gotówką. Kierowca padł ofiarą kradzieży metodą "na kolec"

Kierowca po wypłaceniu z banku pieniędzy odjechał swoim autem, ale szybko zorientował się, że najprawdopodobniej nie ma powietrza w jednym z kół. Gdy wysiadł to sprawdzić, z auta skradziono torbę, w której było 100 tysięcy złotych. Kierowca padł ofiarą kradzieży metodą "na kolec". Policjanci zatrzymali 36-letniego obywatela Gruzji.

Do komisariatu w Wawrze wpłynęła informacja o kradzieży gotówki z samochodu w kwocie 100 tysięcy złotych. Sprawcy przestępstwa posłużyli się metodą "na kolec". Kiedy kierowca po wypłaceniu z banku pieniędzy odjechał kawałek swoim autem zorientował się, że najprawdopodobniej nie ma powietrza w jednym z kół. Wtedy właśnie podejrzani wykorzystali jego nieuwagę i zaabsorbowanie sprawą koła i ukradli torbę z gotówką.

36-letni podejrzany usłyszał zarzut kradzieży, sąd aresztował go na trzy miesiące.

36-letni Gruzin trafił do aresztu

36-letni Gruzin trafił do aresztu KRP Warszawa VII

Na czym polega metoda "na kolec"?

Metoda kradzieży "na kolec" polega na tym, że sprawcy przebijają oponę w wytypowanym wcześniej samochodzie. Typowanie odbywa się zazwyczaj w banku, gdzie osoba współpracująca ze złodziejem obserwuje okienka kasowe, bacznie wypatrując dużych wypłat pieniędzy. Gdy ofiara zostanie już wybrana, wtedy złodziej przebija opony w samochodzie, którym przyjechała. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów kierujący orientuje się, że w kołach nie ma powietrza. Zatrzymuje samochód, by sprawdzić, co się z nimi stało. W tym czasie najczęściej nie zamyka pojazdu i z tego korzystają złodzieje. Gdy pokrzywdzony wraca do samochodu spostrzega, że został okradziony.