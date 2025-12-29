Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"

Eksplozja na Pradze Południe Źródło: Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Filmy i informację o zdarzeniu w warszawskiej dzielnicy Praga Południe otrzymaliśmy na Kontakt24. Do eksplozji butli turystycznej doszło w niedzielę przed godziną 22 przy ulicy Zamienieckiej 35. Po wybuchu na jednej z działek zajął się namiot.

Wybuchła butla turystyczna

Informację potwierdziliśmy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - Doszło do rozszczelnienie i wybuchu małej butli turystycznej, brak osób poszkodowanych, zastępom udało się opanować sytuację na miejscu - poinformował krótko mł. bryg. Łukasz Satała z warszawskiej straży pożarnej.

Jak doprecyzował nam w poniedziałek kpt. Paweł Baran, działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu i podaniu jednego prądu wody na palący się namiot. - Pogorzelisko przeszukano, sprawdzono za pomocą kamery termowizyjnej - podsumował. Nie było osób poszkodowanych.

Portal Miejski Reporter przekazał, że w namiocie mogły zamieszkiwać osoby w kryzysie bezdomności.