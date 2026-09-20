Praga Południe Tragiczny pożar mieszkania na Grochowie. Nie żyje jedna osoba Alicja Glinianowicz |

Tragiczny pożar na Grochowie (zdjęcie ilustracyjne)

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Zgłoszenie o pożarze mieszkania w kamienicy przy ulicy Michała Paca na Grochowie otrzymaliśmy w sobotę przed godziną 23. Na miejscu swoje działania gaśnicze prowadzili strażacy. W mieszkaniu znaleziono zwęglone ciało, najprawdopodobniej kobiety - poinformowała nas podinsp. Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu odbyły się oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. - Ciało zostało zabezpieczone. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia i ustalenie tożsamości ofiary - dodała policjantka.