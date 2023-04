Pożar karczmy Rzym na Pradze

W środę wczesnym popołudniem zapalił się dach nieczynnej restauracji Karczma Rzym. Konstrukcja dachu była drewniana, a w środku znajdowały się materiały łatwopalne. Działania straży trwały do czwartku, ostatni zastęp opuścił budynek przed 14.

- Akcja zakończyła się dzisiaj. Do godziny 13.42 stacjonował tam na dyżurowaniu jeden zastęp straży pożarnej. Sprawdzane było, czy wszystko zostało dogaszone - przekazał nam w czwartek Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. - W środę, od godziny 17.40 ogień już się nie rozprzestrzeniał. Po tej godzinie wszystko było dokładnie sprawdzane i dogaszane, a pogorzelisko przerzucane - opisywał środową akcję strażak. Jak dodał, większość zastępów wróciła do koszar jeszcze tego samego dnia.

"Pożar pojawił się pod poszyciem dachu"

Nowość w polskiej straży

- Jest to zupełna nowość w polskiej straży pożarnej, pierwszy raz wykorzystywana dzisiaj. Są to jednostki zabezpieczające, czyli strażacy, którzy mają ratować kolegów w momencie jakiejś sytuacji dramatycznej, gdy potrzebują pomocy. I właśnie dzisiaj pierwszy raz mają takie oznaczenia - wskazywał w środę Zieliński. Podkreślił, że funkcjonuje to jedynie w warszawskiej i śląskiej straży. - Ci strażacy nie biorą udziału w gaszeniu. Oni tylko czekają na moment, kiedy ich koledzy będą potrzebowali pomocy - zaznaczył nasz reporter.