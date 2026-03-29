Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Płonie hala wypełniona makulaturą. Wiatr znosi dym na tory kolejowe

|
Pożar na wysypisku odpadów przy Zabranieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Przy torach kolejowych na Pradze Południe doszło do pożaru. Ogień pojawił się na terenie skupu złomu i zajął halę, gdzie składowana była makulatura. Trwa akcja gaśnicza.

- Płonie hala przy ulicy Zabranieckiej. Spłonęła plandeka pokrywająca jej dach. Pożar nie rozprzestrzenia się poza halę, to na niej koncentrują się działania strażaków - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej. Do udziału w akcji gaśniczej skierowana została między innymi cysterna z lokalnej jednostki. - Strażacy gaszą pożar z ziemi i z podnośnika. Operatorzy wózków widłowych i dźwigów starają się usuwać część odpadów, żeby odsłonić zarzewie ognia - opisuje nasz reporter.

Płonie hala z makulaturą

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze chwilę przed godziną 9. - Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce potwierdziliśmy pożar hali magazynowej o wymiarach 25 na 50 metrów. Pożarem objęte jest około 70 procent hali, która w dużej ilości była wypełniona makulaturą - informuje aspirant Krzysztof Kosecki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak precyzuje, hala znajduje się na terenie firmy zajmującej się skupem złomu i innych surowców.

- Pożar nie został jeszcze zlokalizowany. Wokół nie ma obiektów zagrożonych, więc nie ma ryzyka, że ogień rozprzestrzeni się na inne budynki - dodaje strażak. I zapowiada, że konieczne będzie usunięcie materiałów składowanych w hali i przelanie ich wodą, więc działania będą jeszcze trwały długi czas.

Nasz rozmówca podkreśla, że nikt nie został poszkodowany.

Miejsce pożaru znajduje się tuż przy torach kolejowych. Unoszący się znad niego dym jest zdmuchiwany w ich stronę. Straż pożarna podaje, że grupa ratownictwa chemicznego monitoruje jakość powietrza.

OGLĄDAJ: "Loża prasowa" w TVN24
TVN24+ Loża prasowa

"Loża prasowa" w TVN24

TVN24+ Loża prasowa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
pożarStraż pożarna
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

