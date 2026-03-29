Płonie hala wypełniona makulaturą. Wiatr znosi dym na tory kolejowe

Pożar na wysypisku odpadów przy Zabranieckiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Płonie hala przy ulicy Zabranieckiej. Spłonęła plandeka pokrywająca jej dach. Pożar nie rozprzestrzenia się poza halę, to na niej koncentrują się działania strażaków - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk.

Na miejscu pracuje 12 zastępów straży pożarnej. Do udziału w akcji gaśniczej skierowana została między innymi cysterna z lokalnej jednostki. - Strażacy gaszą pożar z ziemi i z podnośnika. Operatorzy wózków widłowych i dźwigów starają się usuwać część odpadów, żeby odsłonić zarzewie ognia - opisuje nasz reporter.

Płonie hala z makulaturą

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze chwilę przed godziną 9. - Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce potwierdziliśmy pożar hali magazynowej o wymiarach 25 na 50 metrów. Pożarem objęte jest około 70 procent hali, która w dużej ilości była wypełniona makulaturą - informuje aspirant Krzysztof Kosecki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak precyzuje, hala znajduje się na terenie firmy zajmującej się skupem złomu i innych surowców.

- Pożar nie został jeszcze zlokalizowany. Wokół nie ma obiektów zagrożonych, więc nie ma ryzyka, że ogień rozprzestrzeni się na inne budynki - dodaje strażak. I zapowiada, że konieczne będzie usunięcie materiałów składowanych w hali i przelanie ich wodą, więc działania będą jeszcze trwały długi czas.

Nasz rozmówca podkreśla, że nikt nie został poszkodowany.

Miejsce pożaru znajduje się tuż przy torach kolejowych. Unoszący się znad niego dym jest zdmuchiwany w ich stronę. Straż pożarna podaje, że grupa ratownictwa chemicznego monitoruje jakość powietrza.

