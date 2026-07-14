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Praga Południe

Mija miesiąc od pożaru autobusu, a spalone ekrany nadal straszą

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Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Szkielety spalonych ekranów, stopiony plastik i zablokowany buspas – tak niemal miesiąc po pożarze miejskiego autobusu wygląda fragment Trasy Łazienkowskiej. W miejscu, w którym palił się pojazd, niewiele się od tego czasu zmieniło. Ekrany nadal straszą. Po kilku został tylko stelaż, z jednego zwisają roztopione części.

- Do pożaru autobusu na Trasie Łazienkowskiej doszło niemal miesiąc temu, do dzisiaj nawet nie zdemontowano spalonych ekranów, pas jezdni w tym miejscu jest zamknięty, nie wygląda, żeby jakieś działania miały się zacząć - opisał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl, który we wtorek odwiedził to miejsce.

Spalone ekrany, co widać na zdjęciach, które zajęły się ogniem podczas pożaru autobusu, jak stały, tak stoją. Trzy są w najgorszym stanie: został tylko szkielet, a jego wypełnienie całkowicie się stopiło. Co najmniej jeden ekran jest nadpalony, zwisają z niego roztopione części. Za ekranami, przy ścieżce rowerowej, nadal można się natknąć na pozostałości stopionego plastiku.

Dla ruchu nadal niedostępny jest buspas i pas zjazdowy. Oba są wygrodzone słupkami, a jezdnia wyraźnie ciemniejsza od tej na pozostałych pasach ruchu.

Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Nadpalone podczas pożaru autobusu

Do pożaru autobusu doszło 17 czerwca. W Alei Stanów Zjednoczonych w płomieniach stanął pojazd miejski linii 411. Autobusem marki Solbus podróżowało około 20 osób. Zostały ewakuowane, zanim na miejsce przyjechały służby. Żaden z pasażerów nie ucierpiał. Autobus został odholowany.

Ogień był tak duży, że nadpaliły się również niedawno ustawione na Trasie Łazienkowskiej ekrany akustyczne. Same w sobie już w trakcie stawiania wzbudzały kontrowersje. Mieszkańcy Saskiej Kępy określili je mianem "urbanistycznej katastrofy" i szarego muru, który podzielił osiedle na pół i odebrał im widok z okien. Pojawił się nawet apel do prezydenta Warszawy o wstrzymanie montażu ekranów.

Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Uszkodzone ekrany dźwiękochłonne
Uszkodzone ekrany dźwiękochłonne
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

37 autobusów wycofanych z ruchu

Po pożarze Zarząd Transportu Miejskiego wycofał 37 autobusów marki Solbus z silnikami napędzanymi gazem. Wszystkie przechodzą szczegółowy przegląd. To działania profilaktyczne. Jak zapewniał ZTM, prewencyjne wyłączenie z ruchu takiej liczby "przegubów" nie wpływa na w rozkład jazdy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ruch drogowyUtrudnienia w ruchu
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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