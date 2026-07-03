37 autobusów wycofanych z ruchu po pożarze na Trasie Łazienkowskiej

Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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- Po pożarze podjęliśmy decyzję o czasowym wycofaniu pojazdów Solbus zasilanych gazem, to łącznie 37 sztuk z taboru Miejskich Zakładów Autobusowych - mówi nam Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego. - Autobusy mają przejść szczegółowy przegląd techniczny, to działania profilaktyczne - uspokaja rzecznik.

I zapewnia, że prewencyjne wyłączenie z ruchu takiej liczby "przegubów" nie wpływa na zmiany w rozkładach jazdy. - W okresie wakacyjnym, w porannym szczycie na ulice wyjeżdża 1340 autobusów o około 100 sztuk mniej niż kursowało jeszcze na początku czerwca - wyjaśnia Kunert.

A rzecznik prasowy Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki dodaje, że pierwsze pojazdy, które przeszły już przeglądy, w najbliższych dniach wrócą na ulice stolicy.

Co było przyczyną pożaru?

Dotarliśmy do nieoficjalnych ustaleń przyczyn pożaru autobusu.

Jak słyszymy w MZA, do pożaru doprowadził wyciek płynu hydraulicznego na komorę silnika. - Jednym z dowodów potwierdzających tę hipotezę, był rozlany na jezdni olej, za tylną częścią autobusu, zanim pojazd zatrzymał się na buspasie i doszło do pożaru - ustalił Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Drugą z badanych hipotez jest awaria silnika w wyniku jego zatarcia. - Jak przekazują nasze źródła, zarówno na misce olejowej, jak i bloku silnika nie widać pęknięć - dodał Węgrzynowicz.

Ustalanie przyczyn utrudnia fakt, że autobus doszczętnie spłonął.

Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Uszkodzone ekrany dźwiękochłonne Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Dym i spalony autobus

Do pożaru doszło 17 czerwca. W Alei Stanów Zjednoczonych w płomieniach stanął autobus miejski linii 411. Autobusem marki Solbus podróżowało około 20 osób. Zostały ewakuowane, zanim na miejsce przyjechały służby. Żaden z pasażerów nie ucierpiał. Autobus został odholowany.

Ogień był tak duży, że nadpaliły się również niedawno ustawione na Trasie Łazienkowskiej ekrany akustyczne. Co najmniej cztery panele się spaliły, a dwa kolejne zostały osmolone.

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