Potrącenie pieszej na przejściu
- Zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Umińskiego kobieta została potrącona przez kierującego samochodem marki Toyota, otrzymaliśmy o godzinie 7.48 - mówi nam mł. asp. Jakub Filipak z Komendy Stołecznej Policji. - Kobieta została opatrzona na miejscu, nie wymagała hospitalizacji - dodał.
Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja.
- Zarówno poszkodowana kobieta, jak i kierowca auta byli trzeźwi - dodaje policjant.
Kierujący Toyotą posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
Źródło: tvnwarszawa.pl