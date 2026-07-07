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Praga Południe

Potrącenie pieszej na przejściu

Potrącenie pieszej na Pradze Południe
"Odłóż telefon i żyj"
Źródło wideo: Śląska policja
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
We wtorek rano na Pradze Południe doszło do potrącenia kobiety na jednym z przejść dla pieszych.

- Zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Umińskiego kobieta została potrącona przez kierującego samochodem marki Toyota, otrzymaliśmy o godzinie 7.48 - mówi nam mł. asp. Jakub Filipak z Komendy Stołecznej Policji. - Kobieta została opatrzona na miejscu, nie wymagała hospitalizacji - dodał.

Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja.

- Zarówno poszkodowana kobieta, jak i kierowca auta byli trzeźwi - dodaje policjant.

Kierujący Toyotą posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicja
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