Praga Południe Potrącenie pieszej na przejściu

"Odłóż telefon i żyj" Źródło wideo: Śląska policja Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Umińskiego kobieta została potrącona przez kierującego samochodem marki Toyota, otrzymaliśmy o godzinie 7.48 - mówi nam mł. asp. Jakub Filipak z Komendy Stołecznej Policji. - Kobieta została opatrzona na miejscu, nie wymagała hospitalizacji - dodał.

Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja.

- Zarówno poszkodowana kobieta, jak i kierowca auta byli trzeźwi - dodaje policjant.

Kierujący Toyotą posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów.