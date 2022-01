Uciekał przed policją cinquecento. Samochód mógł być kradziony

Kierowca zatrzymany po pościgu na Kamionku zostanie jeszcze w ten weekend doprowadzony do prokuratury. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że prowadzony przez niego fiat cinquecento został skradziony. Śledczy wyjaśniają, jaki był związek mężczyzny z tą sprawą.

O pościgu informowaliśmy w czwartek na tvnwarszawa.pl. Kierowca fiata cinquecento nie zatrzymał się do kontroli drogowej na rondzie Waszyngtona i zaczął uciekać. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie zatrzymali go na Mińskiej. W wyniku interwencji oba pojazdy zostały uszkodzone.

Mężczyzna został przebadany na miejscu alkomatem, był trzeźwy. Przewieziono go na komendę policji, by wyjaśnić powody zignorowania kontroli i ucieczki.

Policja: możemy mieć do czynienia z kradzieżą pojazdu

Jak przekazała nam w piątek Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, mężczyzna zostanie wkrótce doprowadzony do prokuratury. Najpewniej stanie się to jeszcze w ten weekend. - Istnieje prawdopodobieństwo, że możemy mieć do czynienia z kradzieżą pojazdu oraz innych przedmiotów. Te czyny miałyby mieć miejsce kilka dni temu. Jesteśmy na etapie wyjaśniania tej sprawy. Mężczyzna pozostaje zatrzymany. Samochód został zabezpieczony - zaznaczyła policjantka.