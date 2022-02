Aleja Waszyngtona: Polska 2050 protestuje przeciwko wycince, Tramwaje zapewniają, że jej nie planują

We wtorek przedstawiciele Polski 2050 zwołali konferencję prasową, podczas której wyrazili sprzeciw wobec wycinki 290 drzew, w związku z planowanym, gruntownym remontem alei Waszyngtona. Zaproponowali także przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych dotyczących kształtu alei po przebudowie.

Sprzeciwiają się wycince

- Te drzewa pomagają nam w walce z kryzysem klimatycznym i jego konsekwencjami - mówiła z kolei Magdalena Dorożała, ekspertka ds. ekologii Polski 2050. - Czy jesteśmy gotowi, żeby zrezygnować z tych drzew? Czy nie da znaleźć się rozwiązania, które pozwoli nam te drzewa zachować i przy okazji nie wybierać między zrównoważoną mobilnością a drzewami? To są dwa podstawowe filary w walce z kryzysem klimatycznym - podkreśliła.

Niebezpieczna arteria

Aleja Waszyngtona to jedna z głównych arterii przecinających Grochów i Saską Kępę. Ze względu na nietypowy układ, gdzie wydzielone torowisko tramwajowe znajduje się po obu stronach ulicy, a jezdnia przebiega środkiem, ma opinię niebezpiecznej. Według informacji przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich w latach 2015 - czerwiec 2020 było tam 11 wypadków, w tym 5 z pieszymi. W tym 1 wypadek śmiertelny z udziałem pieszego. W audycie przejść dla pieszych (dla Pragi Południe był robiony w 2016 r.) wszystkie trzy przejścia bez sygnalizacji przez Waszyngtona dostały ocenę 0. Od tego czasu przy Niekłańskiej testowano aktywne przejście, a przejścia przy rondzie Wiatraczna i przy Międzynarodowej zyskały azyle. To jednak za mało. Aleja Waszyngtona wymaga gruntownego remontu.

O możliwej wycince alarmowała już w październiku "Gazeta Stołeczna". Pierwotnie Tramwaje Warszawskie zaproponowały, aby na odcinkach między skrzyżowaniami kierowcy mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu. Przeciwko takiemu rozwiązaniu zaprotestowali radni z Pragi Południe, którzy obawiają się korków. Komisja zagospodarowania przestrzennego i środowiska przy radzie dzielnicy negatywnie zaopiniowała projekt zwężenia jezdni.

Tramwaje Warszawskie: nie ma mowy o wycince

Jak przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, przedstawiony wariant "był rodzajem symulacji", odrzuconym ze względu na niezgodność z resztą dokumentacji. - Taki wariant byłby niezgodny z planem zagospodarowania Saskiej Kępy i decyzją środowiskową. A to oznacza, że musimy projektować tak żeby zmieścić się w istniejącej szerokości ulicy. Kluczowym warunkiem, który musiał być uwzględniony przy projektowaniu na nowo alei Waszyngtona, jest szerokość 18 metrów. Jest to odległość między krawędzią jednego i drugiego torowiska - powiedział Dutkiewicz.

Koncepcja przebudowy zakłada zmniejszenie przekroju al. Waszyngtona na odcinkach między skrzyżowaniami do jednego pasa w każdym kierunku. Dodatkowo będą pasy dla skręcających. Na przejściach zbudowana zostanie sygnalizacja świetlna wraz z azylami dla pieszych. Powstanie droga rowerowa, a co najmniej 49 procent torowiska będzie zielone. - Jeżeli zostaną wycięte jakiekolwiek drzewa to będzie maksymalnie kilka sztuk - zaznaczył rzecznik Tramwajów Warszawskich.